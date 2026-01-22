Ursula von der Leyen arcot vesztett, de nem kell aggódnia

Gulyás Gergely;Mercosur;

2026-01-22 11:19:00 CET

A PestiSrácok arról kérdez, hogy mekkora arcvesztés lehet Ursula von der Leyennek ez az egész „Mercosur-botrány”, ugyanis mikor aláírta ezt az egyezményt, azt mondta, hogy ez az igazságos kereskedelemről szólt, aztán hazament Brüsszelbe, és dudáló traktorok fogadták. Erre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, jelentős ennek a mértéke, különösen annak fényében, hogy az Európai Parlamentben a Bizottságnak kétharmados többsége van, és ehhez képest veszített el szavazást.

– Ez egy olyan jellegű lázadás, ami főleg egy francia-német tengely által irányított Európában az egyik nagy alapító állam részéről eddig nehezen volt elképzelhető. De miután Brüsszelről beszélünk, ezért semmilyen következménye nincsen, úgyhogy nem kell a székért aggódni az elnök asszonynak - fogalmazott. Hangsúlyozta, a Mercosur-egyezmény ideiglenes alkalmazását minden jogintézmény kizárja. Utóbbit elvileg sikerült kizárni, noha az Európai Néppárt erre sincs tekintettel, és Manfred Weber a teljes hatályba léptetést szorgalmazta. Elvben a parlamenti többségi döntés kizárja az ideiglenes alkalmazást, a végleges alkalmazás pedig csak a tagállami ratifikációk után lenne lehetséges. Magyarország ezt a megállapodást soha nem fogja ratifikálni - hangsúlyozta, hogy „Brüsszel nem egy jogállamként működik, és a jog másodlagos”.