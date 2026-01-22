Mégis Davosba utazik Volodimir Zelenszkij, hogy találkozzon Donald Trumppal

Ukrajna;Davos;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-01-22 09:19:00 CET

Az egyeztetést csütörtökön, a gázai Béketanácsról szóló ülést követően tartanák meg.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon – írja a Politico.

A tervek szerint a találkozót a gázai Béketanácsról szóló davosi ülést követően tartják meg. Az amerikai elnök szerdán Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Lengyelország, Belgium és Egyiptom vezetőivel is egyeztetett.

Azt már korábban bejelentették, hogy Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner üzletember, Donald Trump veje csütörtök este Moszkvába utazik, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik. Ezt követően az Egyesült Arab Emírségekbe mennek, hogy egyeztetéseken vegyenek részt. Arra a kérdése, hogy Oroszország komolyan gondolja-e a megállapodást, Witkoff a Bloombergnek szerdán azt mondta, „az oroszok meghívtak minket, és ez egy jelentős kijelentés tőlük”.

Volodimir Zelenszkij kedden még azt mondta, nem tervez Davosba utazni, miután az újabb orosz támadások tovább súlyosbíthatják országában az energiahelyzetet. A The Kyiv Independent tudósítása szerint az ukrán elnök akkor úgy fogalmazott, „kétségtelen, hogy ebben az esetben Ukrajnát választom a gazdasági fórum helyett, de ez bárikor megváltozhat”. Megjegyezte, fontolóra venné a részvételt az eseményen, ha további légvédelmi rendszerekről és Kijevnek szánt energiasegély-csomagokról szóló döntések kerülnének kilátásba.