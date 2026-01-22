Aleksandar Vučić: Március közepére megszülethet a végleges orosz-magyar megállapodás a NIS-ről

Legkésőbb március közepéig megszületik a végleges megállapodás a társaság orosz többségi tulajdonosa és a NIS felvásárlására készülő Magyar Olaj- és Gázipari Vállalat (MOL) között - idézte a Tanjug hírügynökség a Davosban tartózkodó szerb elnököt.
Aleksandar Vučić a csütörtöki napon egyeztetett Orbán Viktorral is. Jelezte, hogy várhatóan január végén várhatóan ismét találkozik a magyar miniszterelnökkel, hogy részletesen és átfogóan áttekintsék a NIS körüli helyzetet. A vállalat az Egyesült Államok szankciói alatt áll, mivel többségi orosz tulajdonban van.
A szerb elnök szerint jó esély mutatkozik arra is, hogy a NIS működéséhez szükséges engedély megszerzésének folyamata addigra lezáruljon.Szergej Lavrov szerint előnyös Oroszország számára, hogy a Mol veheti meg a szerb NIS-tA Mol viszi a NIS-t, a térségi terjeszkedést az orosz energiavállalatok elleni amerikai szankciók segítették
Elmondása szerint Orbán Viktorral folytatott megbeszélésen szóba kerültek a további magyar befektetések Szerbiában, a kétoldalú szerb-magyar kapcsolatok helyzete, valamint az is, hogy a két ország miként tud összehangolt álláspontot képviselni a jelenlegi nemzetközi politikát meghatározó kulcskérdésekben. A két politikus megbeszélte a rendezvényen szerzett tapasztalatokat, valamint az energiabiztonság kérdését is.
Vučić az Instagramon közzétett bejegyzésében azt írta: barátokkal minden könnyebb, és mint mindig, most is szívélyes, baráti hangulatú megbeszélést folytatott Orbán Viktorral. Beszámolója szerint röviden áttekintették a világgazdasági fórumon szerzett benyomásaikat, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat.