Szergej Lavrov szerint előnyös Oroszország számára, hogy a Mol veheti meg a szerb NIS-t

Szerbia;Oroszország;MOL;Szergej Lavrov;

2026-01-20 12:54:00 CET

Az ügyletről kedden fejtette ki véleményét az orosz külügyminiszter.

Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar Mol szerezne részesedést a szerb NIS vállalatban – a Reuters szerint erről beszélt kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Mint megírtuk, a magyar olajcsoport hétfőn számolt be arról, hogy a Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz állami Gazprom Nyefty nevű társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról. Az ügylettel a Gazprom Nyeftytől a magyar olajcsoporthoz kerülne a NIS irányítása. Az adásvétel a rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg. Az ügylet lezárásához szükséges többek között az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) hozzájárulása is. A felek törekvése, hogy az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig aláírják.

A megállapodást a két cég eddigi kitűnő együttműködésére, illetve a tengertől elzárt államok energiafüggetlenségének fontosságára hivatkozva üdvözölte Hernádi Zsolt is. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint további erős partnerek bevonása érdekében tárgyalnak a NIS kisebbségi csomagjának esetleges eladásáról az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatával, az ADNOC-kal is.

Az ügyletsorozat nyomán a szerb állam is 5 százalékkal növeli eddigi, valamivel 30 százalék alatti részét – közölte az alaphírt hétfő délután elsőként nyilvánosságra hozó szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic. Lapunk értesülései szerint ezt a Mol-tól vennék meg, amivel így a magyar olajcsoport egy esetleges ADNOC-ügyletet megelőző NIS-részesedése 51,15 százalék lenne.

Az orosz állami Gazprom azért kényszerül összesen 56 százalékos NIS-részesedése eladására, mert a Gazprom Nyefty tavaly amerikai szankciós listára került, és ezért októberben a Janaf nevű horvát állami vezetékcég leállította a pancsovai finomító olajellátását. Igaz, az OFAC decemberben, március 24-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását, illetve január 23-ig feloldotta az olajvásárlási tilalmat.