Darunak ütközött egy vonat Spanyolországban, többen megsérültek

Spanyolország;vonatbaleset;

2026-01-22 17:51:00 CET

Egy újabb vasúti incidens fokozta az aggodalmakat Spanyolországban, miközben az ágazatban tiltakozás bontakozott ki.

Délkelet-Spanyolországban csütörtökön egy elővárosi vonat nekiütközött egy daru karjának, amely a vasúti pálya fölé nyúlt, és a szerelvény útjába került – írja a Reuters a közlekedési miniszterre hivatkozva.

A hatóságok közlése szerint hat ember szenvedett könnyebb sérüléseket, amikor a daru karja betörte az elhaladó vonat ablakait a murciai régióban, Cartagena kikötőváros közelében. A szerelvény nem siklott ki, az incidens azonban rövid időre megzavarta a forgalmat az érintett vonalon.

A baleset négy nappal azután történt, hogy Dél-Spanyolországban, az andalúziai régióban két nagysebességű vonat ütközött össze, amelyben legkevesebb 43 ember vesztette életét. Két nappal később, kedden egy elővárosi vonat siklott ki Barcelona közelében, miután a heves esőzések következtében egy támfal a sínekre omlott.

Abban az esetben a mozdonyvezető meghalt, négy utas pedig súlyosan megsérült. A történtek nyomán a mozdonyvezetők érdekvédelmi szervezete országos sztrájkot hirdetett, a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos kifogásokra hivatkozva. A döntésben szerepet játszott egy másik, ugyanazon a napon történt, kevésbé súlyos vasúti ütközés is a katalóniai régióban.

A csütörtöki incidensről Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi oldalon azt írta: egy közvilágítási munkálatokat végző kosaras darus jármű karja belógott a vasúti pálya fölé, és nekiütközött az éppen arra haladó, keskeny nyomtávú vonat ablakainak. A murciai kormánymegbízott szóvivője a Reutersnek megerősítette, hogy minden érintett könnyebb sérüléseket szenvedett. A hatóságok tájékoztatása szerint a vonat vezetőjénél és a darukezelőnél is alkoholszondás ellenőrzést végeztek, egyik esetben sem mutattak ki alkoholfogyasztást.

A csütörtöki eset egy héten belül a negyedik vasúti baleset volt Spanyolországban.