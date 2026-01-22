Sztrájkot hirdettek a mozdonyvezetők az elmúlt napok halálos vasúti szerencsétlenségei miatt Spanyolországban

sztrájk;Spanyolország;mozdonyvezetők;vonatbaleset;

2026-01-22 08:03:00 CET

Sürgős intézkedéseket követelnek a vasúti dolgozók és az utasok biztonságának garantálása érdekében.

Háromnapos sztrájkot hirdetett a spanyol mozdonyvezetők szakszervezete (Semaf) szerdán az elmúlt napok halálos vasúti szerencsétlenségei miatt, követelve a biztonság garantálását a dél-európai ország teljes vasúti hálózatán.

A mintegy hétezer tagot számláló Semaf február 9-től 11-ig hirdette meg általános ágazati akcióját, mert ezt látják

az egyetlen legális lehetőségnek a munkavállalók számára, hogy követeljék a vasúti rendszer biztonsági előírásainak helyreállítását, és ezáltal garantálják mind a szakemberek, mind a vasúti utasok biztonságát.

Az érdekképviselet közleményében elfogadhatatlannak nevezte a vasúti közlekedés folyamatos romlását, és sürgős intézkedéseket követelt a vasúti dolgozók és az utasok biztonságának garantálása érdekében.

Múlt vasárnap a dél-spanyolországi Córdoba közelében az Iryo társaság Málagából Madridba tartó, nagysebességű járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak. A hatóságok legutóbbi közlése szerint 43 ember vesztette életét a tragédiában, és két eltűnt személyről tudnak, de a tragédia helyszínén végzett mentési munkálatok még nem fejeződtek be. Több mint százan megsérültek, közülük 31-en vannak még kórházban, hatan intenzív osztályon.

A szerencsétlenség miatt háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. Az elhunyt áldozatoktól állami megemlékezésen vesznek búcsút január 31-én Huelvában.

Kedd este a kelet-spanyolországi Katalóniában siklott ki egy regionális vonat, miután egy támfal ráomlott a sínekre. Egy ember meghalt, 37-en megsérültek. A halálos áldozat egy 28 éves mozdonyvezető-gyakornok volt, aki két másik diáktársával tartózkodott a fülkében, képzése részeként. A hatóságok a napok óta tartó heves esőzéssel indokolták a támfal meggyengülését és leomlását.

Óscar Puente közlekedési miniszter szerda este a spanyol vasúti hálózat üzemeltetéséért felelős Adif vállalat, valamint a Renfe illetékeseivel tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: megértik és tiszteletben tartják a mozdonyvezetők „lelkiállapotát” és követeléseiket, de véleménye szerint a sztrájk nem a problémák megoldásának módja, és együttműködést ígért a munkabeszüntetés elkerülése érdekében.

Hozzátette, hogy a spanyol vasúti hálózat kellően ellenőrzött, megfelel minden szükséges előírásnak, az andalúziai baleset esetében a pályaszakaszt tavaly újították fel, és azóta négy alkalommal előírásszerűen felülvizsgálták, de nem találtak hibát. – Nem a karbantartás és nem is az ellenőrzés hiánya vezetett a balesethez – jelentette ki.

A sajtóban megjelent olyan lehetséges okokkal kapcsolatban, mint például a pályahiba, hegesztési probléma, elmondta, a végkövetkeztetéshez meg kell várni a műszaki vizsgálatot és elemzést.

– Nem lehet egyetlen bizonyíték alapján következtetést levonni

– tette hozzá, teljes átláthatóságot ígérve a vizsgálatról.

Szerdán közzétették azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyeket a vasúti irányítóközpont folytatott az érintett vonatokkal az andalúziai tragédiát követően. Ezekből kiderült, hogy az elsőként kisiklott Iryo vonat mozdonyvezetője első bejelentkezésében még nem volt tudatában annak, hogy mi is történt, és csak néhány perccel később, egy újabb hívásban számolt be arról, hogy kisiklottak, és kérte, hogy küldjenek mentőegységeket.

A másik vonaton a jegykezelőt sikerült elérni, miután hiába hívták az akkor valószínűleg már halott mozdonyvezetőt. A kalauz pedig elmondta, hogy beverte a fejét és vérzik.

A Katalóniában történt szerencsétlenség miatt szerdán a tartományban teljesen leállt a vasúti közlekedés a Rodalies regionális hálózathoz tartozó vonalakon. A leállás jellemzően ingázó vonatokat érintett, ezek helyett mintegy 400 ezer embernek kellett más közlekedési megoldást választania, ami zsúfoltságot, fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben. A vasútvonalakat átvizsgálták, hogy felmérjék, a napok óta tartó heves esőzések máshol is balesetveszélyes károkat okoztak-e. A tartományi kormány közlése szerint csütörtöktől újranyitják a vonalakat, kivéve azt a szakaszt, ahol a halálos baleset történt.