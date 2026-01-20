Úgy siettek a Szőlő utcai javítóintézet bezárásával, hogy a bentlakó fiatalok a folyamatban lévő félévi vizsgáikat sem tudták befejezni

bezárás;munkavállalók;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-20 19:51:00 CET

Végképp eltörölni.

Hetvenkét munkaviszonyban álló dolgozó közül kilenc próbaidő alatt foglalkoztatott személy jogviszonya ért véget a Budapesti Javítóintézetben, 63-at állásidőre rendeltek – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) a hvg érdeklődésére.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, hétfő este a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy megszűnik a gyerekverések és a több bűncselekménnyel gyanúsított exigazgatójáról, Juhász Péter Pálról hírhedt Szőlő utcai intézmény. Kedden reggel a Belügyminisztérium közleményben számolt be a megszüntetésének tervezett menetéről, ugyanakkor nem tért ki arra, pontosan hány munkavállalót érint az intézkedés, és arról sem adott tájékoztatást, hová kerülnek az ott ellátott fiatalok.

A portál értesülései szerint a munkáltató a közalkalmazotti tanáccsal együtt tájékoztatást adott a dolgozóknak az intézkedés őket érintő következményeiről. Az átszervezés a Szőlő utca 58. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogát is érinti. Mivel a jövőben ott nem látnak el belügyi szakmai feladatokat, az épület az állami tulajdonú ingatlanok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) kezelésébe kerül. A további hasznosításról is ennél a szervezetnél születik majd döntés.

A hvg egyik, a Szőlő utcai javítóintézet működésére rálátó forrása szerint a bezárás lebonyolítása olyan gyors volt, hogy az ott gondozott fiatalok nem tudták befejezni a folyamatban lévő félévi vizsgáikat, noha a tanulmányi időszak lezárása péntekre esett.