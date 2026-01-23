Budapest;BRFK;kihűlés;fagyhalál;Csepel;hajléktalanok;Gubacsi híd;segítségnyújtás elmulasztása;

Gubacsi híd

Kihűlés miatt halt meg két ember Budapesten

Holttestüket Csepelen, a Gubacsi híd közelében találták meg, a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt vett őrizetbe egy férfit. 

Halálra fagyott két férfi Csepelen, a Gubacsi híd közelében – értesült a 24.hu.

A lap információ szerint egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg a Parti sétányon. Mint írják, egy hajléktalan társuk a gyanú szerint tudott arról, hogy kihűlés veszélye fenyegeti őket, de nem segített rajtuk.

A BRFK a portál érdeklődésére az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, segítségnyújtás elmulasztása miatt viszont gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe egy férfit.

Tevékenységének az igazi zsaruk vetettek véget.