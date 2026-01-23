Budapest;BRFK;kihűlés;fagyhalál;Csepel;hajléktalanok;Gubacsi híd;segítségnyújtás elmulasztása;

2026-01-23 13:58:00 CET

Kihűlés miatt halt meg két ember Budapesten

Holttestüket Csepelen, a Gubacsi híd közelében találták meg, a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt vett őrizetbe egy férfit.