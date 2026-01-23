Kihűlés miatt halt meg két ember Budapesten

Halálra fagyott két férfi Csepelen, a Gubacsi híd közelében – értesült a 24.hu.
A lap információ szerint egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg a Parti sétányon. Mint írják, egy hajléktalan társuk a gyanú szerint tudott arról, hogy kihűlés veszélye fenyegeti őket, de nem segített rajtuk.
A BRFK a portál érdeklődésére az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, segítségnyújtás elmulasztása miatt viszont gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe egy férfit.