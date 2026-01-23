Magyar Péter: „Lázár János tűnjön el a közéletből!”

Fidesz;Lázár János;pártok;cigányok;felszólítás;cigányozás;közfelháborodás;Magyar Péter;

2026-01-23 20:34:00 CET

Közfelháborodást keltett az építési és közlekedési miniszter cigányozós beszéde. Mind többen szólítják fel lemondásra, a közéletből való távozásra. Orsós János pedagógus stílszerűen azt javasolta, hogy a fideszes politikus valóban fogjon egy vécékefét és takarítsa el magát.

Lázár János a politikai maffia egyik megtestesítője. Az egyik legpökhendibb, legbeképzeltebb és legkorruptabb magyar politikus, a közpénzek drakulája és a magyar vasutak réme most minden határon túlment. Pacekba belemondta a kamerába, hogy az Orbán-kormány milyen feladatot szán a magyarországi cigányságnak – fogalmazott péntek esti Facebook-videójában Magyar Péter. – Lázár János szerint a felvidéki magyarok szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő a milliárdos kastélyából szétlopja a közös hazánkat. A roma és nem roma magyar emberek többsége egyetért abban, hogy ilyen szavak után Lázár Jánosnak nincs helye a magyar közéletben – szögezte le a Tisza párt elnöke.

Az ellenzéki politikus feltette a kérdést: Vajon mit szólna Lázár János undorító szavaihoz Cziffra György, Czinka Panna, Dankó Pista, Szakcsi Lakatos Béla, vagy Rigó Jancsi? És mit szólnak ehhez a Fidesz roma politikusai és celebjei? Mit szól ehhez Magyarország? – Lázár János vállalhatatlan szavai után nemhogy bocsánatot kért volna, és eltűnt volna a közéletből, de még elkezdte magyarázni, hogy ők mennyi mindent tettek a magyar cigányságért, és hogy pont ők védik meg a roma honfitársaink munkahelyét a bevándorlóktól.

– Pont ők, akik évente 50 ezer ázsiai bevándorlót hoznak be, amelynek köszönhetően rengeteg roma és nem roma honfitársunk veszíti el a munkahelyét, vagy kap megalázóan alacsony bért. Lázár arról hadovál, hogy ő nem akart a vonatokon bevándorlókat látni takarítani. János tudod te melyik cég takarít a vonatokon és az állami kórházakban százmilliárdokért? Persze, hogy tudod: a Pintér Sándor-féle B+N Referencia Kft. És tudod melyik cég alkalmaz több száz bangladesi vendégmunkást? Igen, János. Ugyanez a cég. János, tudod kinek a testvére lett milliárdos az ázsiai gazdasági bevándorlók behozatalából? Persze, hogy tudod. Orbán Viktor testvére. És azt is tudod, hogy a másik testvére miből gazdagodott meg? Persze, hogy tudod. Fegyverkereskedelemből – mondta Magyar Péter. Végül felszólította a fideszes politikust:

János, elég volt. Elég volt a hazugságaidból, elég volt az embertelenségedből, elég volt a lopásokból. Távozz a közéletből mielőbb, és otthon oszd az észt a kastélyban, a lopott festmények alatt, amíg még teheted.

Amint arról lapunk is beszámolt, Lázár János csütörtökön, Balatonalmádiban tartott lakossági fórumán kijelentette: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

– Undorodom Lázár Jánostól, attól a felsőbbrendű, másokat lealacsonyító stílustól, ahogyan a cigányokról beszél – posztolta Facebook-oldalán Dobrev Klára a cigányozós beszédre reagálva. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint amiről a kormánypárti politikus beszél, azt komolyan is gondolja. – Ő a kastélyából, a mentéjével, a feudalista világot idéző attitűdjével így gondolkodik a magyar emberekről, a magyarországi cigányokról – emelte ki a pártelnök, aki szerint nem kormányozhatja az országot, aki lenézi a hétköznapi embereket, akiket érdemesekre és érdemtelenekre oszt. Hozzátette, ez a jobboldal Magyarországon.

„Hogyan engedheti meg magának egy miniszter, hogy a romákról úgy beszél mint másodrendű állampolgárokról?” – vette észre a hvg.hu Orsós János, a miskolci Doktor Ámbédkar iskola alapítója és Fahidi Éva-díjas oktatója által feltett kérdést, aki egy a közösségi oldalára feltöltött videóban Lázár János mondataira reagált. Végül azt javasolta Lázárnak:

„Fogjon meg egy vécékefét, üljön fel egy InterCityre, nézze meg a saját szarát, amit működtet mint közlekedési miniszter, és takarítsa el magával együtt”.

A Telex szerint a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata azt kéri Lázártól, hogy korrigálja a „félreérthető, félresikerült” megfogalmazását, és egyértelműen erősítse meg, hogy a magyarországi roma közösséget a kormány partnernek, nem pedig megbélyegzett csoportnak tekinti. – „Biztosítjuk a magyarországi roma embereket arról, hogy képviseletük során kiállunk a méltóságukért, és minden körülmények között azon dolgozunk, hogy hangjukat meghallják, érdekeiket figyelembe vegyék” – írták közleményükben.

A nyilatkozatot Lakatos László humorista sem hagyta szó nélkül. A 24.hu az Instagramon vette észre, hogy a standupos egy olyan képet tett ki, amin WC-kefét tartva mosolyog a kamerába. – Komolyan elgondolkodtam, hogy a mikrofont lecserélem, elhagyom a standupos pályát, és új területen próbálom ki magam! Lázár Janikám! Nagy ötlet, van kedved, betaníthatsz személyesen! Csókollak – fűzte hozzá a fotóhoz.

Molnár Áron színész a Facebook-oldalán roma honfitársait szólította meg videójában, azokat, akik még bizonytalanok, hogyan szavazzanak, vagy éppen Fidesz szavazók. Nekik közzétette a Fidesz második emberének a cigányozós, vécépucolós előadását. – Számomra nem romaént is megdöbbentőek ezek a rasszista gondolatok, hogy Lázár János csak arra tart jónak benneteket, hogy szart pucoljatok – tette hozzá Molnár Áron felháborodva azon is, hogy a miniszter úgy beszélt a romákról, mintha rabszolgák lennének. Ő a cigánysághoz fordult, hogy ők is tehetnek azért, hogy közösen lebonthassák a Fidesz rendszerét. – Egy ilyen megszólalás után, egy felelős politikus, egy normális országban azonnal lemond. Legyen április 12-e után Magyarország egy ilyen ország – tette hozzá a színész.