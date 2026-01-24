Donald Trump 100 százalékos büntetővámmal fenyegette meg Kanadát

Kanada;Egyesült Államok;Donald Trump;büntetővám;

2026-01-24 20:15:00 CET

Az amerikai elnök most attól tart, hogy az északi szomszéd ország Kína átrakodó kikötőjévé válik.

Donald Trump 100 százalékos vámot helyezett kilátásba a kanadai árukra, ha Kanada megállapodást kötne Kínával

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon jelentette be, hogy 100 százalékos vámmal sújtaná az Egyesült Államokba érkező kanadai árukat, ha Kanada megállapodást írna alá Kínával. „Ha Mark Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína átrakodó kikötőjévé teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” - írta Trump bejegyzésében, amelyben a korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Kínába, s ezt követően jelentette be, hogy országa fűzi az együttműködést Kínával.

A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. Az ottawai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig beleegyezett, hogy eltávolítja a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.