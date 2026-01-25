Vasárnaptól már tilos a Balaton jegére menni

időjárás;jég;Balaton;

2026-01-25 11:45:00 CET

A tiltást megszegők 5 ezer és 50 ezer forint közötti bírságra számíthatnak.

Vasárnaptól már tilos rámenni a jégre a Balaton területén – figyelmeztet a Balaton Televízió a Facebookon.

A bejegyzés kiemeli, a melegedés miatt elvékonyodó jégréteg kásássá válik, és már nem lesz olyan terület, ahol biztonságosan rá lehet menni a tó jegére. A tiltást megszegők 5 ezer és 50 ezer forint közötti bírságra is számíthatnak. Februárban – hangsúlyozza a csatorna – érkezik majd egy újabb hidegfront jelentős lehűléssel, talán majd akkor újra tudunk korizni a Balatonon.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője, Bagyó Sándor egy videóüzenetet tett közzé, melyben a többi között hangsúlyozta, úgy tűnik, a szombati volt az utolsó lehetőség arra, hogy a jégre lehessen menni. Hozzátette, tegnap is „épp elég baj volt”, sokan nem fogadták meg a tanácsot arról, hogy a part mentén, a kijelölt helyen kell maradni. – Aki teheti, inkább más programot válasszon, és ne a Balaton jegére menjen – zárta üzenetét.