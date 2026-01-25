Esős idővel búcsúzik a hétvége, hétfőre figyelmeztetést adtak ki a köd miatt

előrejelzés;köd;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-25 09:47:00 CET

Többfelé erős szélre is számítani kell.

Délies szél gondoskodik a további enyhülésről, zömmel esőre, latyakra és sárra van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap többnyire erősen felhős, borult idő várható. A látási viszonyok nagyrészt javulnak, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhatnak tartósabban párás, ködös területek. Eközben délnyugat felől ismét egyre többfelé várható eső, záporeső, estig jellemzően még csak hazánk nyugati felén, kétharmadán. Főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödhet meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak. Somogy vármegyére ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk. Késő estére -1 és +8 közé csökken a hőmérséklet.

Hétfőn keleten többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, míg a Dunántúlon kialakuló köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet napközben helyenként ritkulhat, szakadozhat. Északkeleten, keleten egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső, de a délkeleti határvidéken néhol megélénkülhet a délies szél.

Hét vármegyére (Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) a várhatóan sűrű köd miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

A minimum-hőmérséklet -3 és +6, a maximum általában 4 és 10 fok között valószínű, de északnyugaton, északon kevés helyen kissé hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.