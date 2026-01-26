Ki itt belépsz... – Átlagos, hétköznapi tárgyakat emel művészetté az orosz-ukrán háború

képzőművészet;orosz-ukrán háború;

2026-01-26 12:38:00 CET

Kollektív traumáról és az európai értékek válságáról is szól az elsewhereland című kiállítás.

Létezik egyik olyan ország, ahol a kopott tapétán jól kivehető a már hiányzó kép sziluettje, ahol természetesen egyben kerülnek kukába a tárcában felejtett vonatjegyek, vagy ahol minden gyerek tudja, a műalkotások száma egyenesen arányos a színes kréta készletben található, lehetőleg minél több kréta darabszámával – szóval egészen olyan, mint bárhol máshol, bármelyikünknek ismerős lehet, közben meg mégsem ugyanaz, mert ennek az országnak ezernyi határa van, “lakói” pedig legalább háromféle idősíkon élnek. A budapesti Osztrák Kulturális Fórum fogadja az "elsewhereland" című vándorkiállítást, a tárlat ezt követően pedig két évig turnézik majd a világ számos pontján.

A gyűjtemény tíz kortárs ukrán művész munkáit mutatja be, amelyek a szobrászat, a rajz, a festészet és a fotóművészet nyelvén reagálnak a majdnem négy éve tartó orosz-ukrán háború mindennapi életet gyökeresen megváltoztató hatására. A művészek kivétel nélkül elég idősek már ahhoz, hogy kritikával illethessék a háború politikai dimenzióit, hogy megéljék Oroszország Krím-félszigetet bekebelező, 2014-es invázióját, de elég idősek ahhoz is, hogy emlékezzenek a mindezt megelőző, még egy jóval békésebb időszakra is. A mindebből fakadó személyes valóságaik nemcsak azért merőben különbözőek, mert egyesek Ukrajnában, míg mások külföldön, többek között Bécsben élnek, hanem változatos alkotói érdeklődésük miatt is: van, aki a személyesen átélt és a történelemkönyvekben írtak közötti feszültséggel foglalkozik, aki festőművészként a vizuális művészet nyelvén értelmezi a személyes traumákat, aki pszichológus végzettséggel a zsebében, de keramikus és textiltervezőként munkáiban a háború egyénre gyakorolt hatását vizsgálja, aki fotóművészként értelmezi a migráció pszichilógiai hatásait és akad közöttük olyan is, aki a forrongó herszoni régióban tapasztaltak és személyes archívumok segítségével tárja fel a „sehol nem lenni” élményét. Ez az érzés az elsewhereland, vagyis az ezernyi határral övezett másholország, ahol a nemzeti identitás immár a menekülésből fakadó kényszerű vándorlás és a benne élők feszültséggel és ellentmondásokkal teli kapcsolata múlttal, jelennel és jövővel. A trauma, a migráció, az alkalmazkodás, az emlékezet és az identitás bonyolult értelmezése mellett ugyanis a háborúban közvetlenül érintett művészeknek a múlttal való kapcsolatát a veszteség, jelenét az identitáskeresés határozza meg, de a túlélés érdekében mindeközben kénytelenek foglalkozni egyszerre a jövővel is – például úgy, hogy egyikük szavak híján gyermekrajzokon keresztül próbálja elmagyarázni egy újszülöttnek ezt a világot, azon belül is a másholországot.

A kiállítás mindemellett bevallottan a társadalmi ellenállás szimbolikus leképeződése is az orosz agresszióval, a hajthatatlan elnyomással és a hatalmi játszmák generációkat nyomorító értelmetlenségével szemben. A tárlatot szervező ukrán kortárs művészeket támogató Office Ukraine, az öt országot tömörítő tranzit független kortárs művészeti hálózat, az osztrák külügyminisztérium (BMEIA) valamint az osztrák kulturális minisztérium (BMWKMS) szándéka szerint a vándorkiállítás két éves utazása alatt a világ számos pontján segít majd feldolgozni a milliók által hordozott traumát és újraértelmezni az ukrán kulturális önazonosságot. „Az ő pillanataik, érzéseik: ez a közös európai értékeink, a demokrácia és az emberi jogok bizonyítéka.” – emelte ki a január 23-i megnyitón Fabian Ortner, az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója, utalva rá, hogy a kiállítás egyben egy olyan szakmai állásfoglalás, amely a hontalanságon keresztül vizsgálja közös európai értékeink válságát. Ehhez a program célja a nemzetközi párbeszéd kialakítása mellett a szolidaritás kinyilvánítása az érintett emberekkel, társadalommal és kultúrával és egyben súlyos ítélet Oroszország Ukrajna elleni agressziójával szemben. A kiállítás a Focus on Ukraine című programsorozat része, az eseményhez kapcsolódva pedig filmvetítésekre, irodalmi estekre és pódiumbeszélgetésekre is sor kerül majd a következő hónapokban.

Infó: elsewhereland– kortárs művészeti perspektívák Ukrajnából. Nyitva: 2026. március 6-ig. Osztrák Kulturális Fórum