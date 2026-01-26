Vitézy Dávid szerint ha New Yorkban sikerül eltakarítani a nagy havat, Budapestnek is menne

Budapest;FKF;New York;Vitézy Dávid;bizottsági ülés;hótakarítás;Budapesti Közművek;

2026-01-26 10:49:00 CET

A főváros közlekedési területtel is foglalkozó bizottsági ülésén elhangzott a szokásos mondás, hogy az önkormányzat illetékesei felkészültek a hóhelyzetre. A tapasztalatok, mint általában, idén is mást mutattak.

Ez itt a New York-i utcák hóeltakarítási helyzete élőben, most. Épp nagyon erős havazás van, a hótakarító gépek által bejárt utcák élőben követhetők a helyi “FKF” online térképén – posztolta Vitézy Dávid fővárosi képviselő az általa vezetett klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság hétfői ülése előtt. Megjegyzése szerint az amerikai metropoliszban az internetes közvetítéssel tudja a közvélemény, a sajtó, a nyilvánosság ellenőrizni, milyen munkát végzett a városháza.

„Nem tűnik egy megugorhatatlan vállalásnak Budapesten sem – vajon képesek vagyunk rá?” – tette fel a kérdést a fővárosi politikus, aki a tanácskozásra meghívta az érintett fővárosi cégek, BKK, a BKV és a hóeltakarításért felelős Budapesti Közművek (BKM) vezetőit, hogy számoljanak be róla, milyennek látják a január első felében Budapesten lezajlott havazás kezelését. Vitézy Dávid arra is választ keresne, hogy miért érezhették úgy a budapestiek, hogy az idén rosszabbul ment, mint szokott, mert sokszor napokkal a havazás után is hóval-jéggel borított megállókkal, csomópontokkal találkozhattak.

A cikkünk megjelenése idején is zajló bizottsági ülésen Mészáros János, a BKM stratégiai és gazdasági vezérigazgató-helyettese bemutatta, hogy Budapesten milyen hatalmas munkát kell ellátniuk. Mint sorolta, a társaság FKF Köztisztasági főigazgatósága 5000 kilométer hosszú, 25 millió négyzetméter terület úthálózat, 69 aluljáró 5000 troli és buszmegállóhely takarításáért felel, de idén már új célgépeket is bevetettek.

Mohácsi Norbert köztisztasági főigazgató elmondta, hogy a téli helyzetre felkészültek, 2025. november 15-re készen álltak, a téli célgépek nagy részét átalakították hókotró technológiára, feltöltötték a sókészleteket. – Ha jön a hóhelyzet, akkor három műszak helyett két műszakra térünk át, mindenki 12 órát dolgozik, a hókotrók napi 24 órában mennek. Idán átlagosan 65 hókotró dolgozott folya matosan. Nincsenek szabadságok, mindenki be van rendelve a az úgynevezett hármas fokozatban – mondta. Szerinte, ha elindul a havazás, a protokoll szerint haladnak, először a főútvonalakat, hidakat, felüljárókat, a BKV-útvonalakat takarítják, és ha ezek biztonságosak, akkor térnek át a mellékútvonalakra. Azonban, ha a havazás folyamatos, akkor újra kezdődik elölről minden.

Azt mindenesetre meg kell jegyezni, hogy az elmúlt évekhez képest valóban jelentős havazásban a közlekedők tapasztalata szerint a kiemelt útvonalakon sem igazán ment a takarítás. Ilyen takarítatlan volt például a nagy havazás után, amikor már nem is esett a hó, a hosszú Váci út vagy az egyik legforgalmasabb Róbert Károly körút és folytatása a Hungária körút.