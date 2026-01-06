Káoszt okoz a buszok közlekedésében a havazás

havazás;MÁV;Lázár János;Volán;buszközlekedés;

2026-01-06 08:08:00 CET

Késésekre, kimaradó járatokra és kimaradó megállókra is készülni kell.

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell – figyelmeztet közleményében a MÁV.

A tájékoztatásból kiderül, hogy Pest, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyében is közlekedési változásokra lehet készülni, a részletekről az utasok ezen a linken tájékozódhatnak.

Kedd reggeli Facebook-posztjában Lázár János építési és közlekedési miniszter is arról számol be, hogy az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó, Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető.

A tárcavezető szerint a hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként még havas. A látási viszonyok többnyire jók. A Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

„Fenntartjuk az I. fokú hókészenlétet a vasúton: a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedés hajnalban országszerte minden vasútvonalon rendben elindult, nincsenek jelentős fennakadások. Az eljutás minden vonalon biztosított” – hangsúlyozza, hozzátéve, hogy a HÉV-közlekedésben nincs fennakadás. A miniszter kiemeli, a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegyék az utazást a magyar utakon és a vasúton.

Karácsony Gergely főpolgármester ugyancsak a közösségi oldalán közölte, személyesen tesztelte, hogy a város forgalmasabb útjai még a város legmagasabb pontján is tökéletesen járhatók. „Köszönöm az egész éjszaka dolgozó kollégáim munkáját és mindenkinek a türelmét! Újabb havazás várható, a munkát folytatjuk. Továbbra is azt kérjük, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, autóval pedig csakis téli gumival közlekedjen” – teszi hozzá a főpolgármester.

Mint megírtuk, a havazás és a hófúvás miatt az ország minden területén figyelmeztetés van érvényben. Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméter hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hó tartósan meg fog maradni és az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméter friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centis hótakaró is összegyűlhet. Napközben nem valószínű ónos csapadék, viszont estétől a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.