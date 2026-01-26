Lázár János;Józsefváros;Magyar Kétfarkú Kutyapárt;MKKP;Muzsikus Cigányok Parkja;Kutyapárt;Pikó András;

2026-01-26 15:06:00 CET

Vécékeféket raktak a Kutyapárt aktivistái a Muzsikus Cigányok parkja oszlopaira

Az ellenzéki párt ezzel Lázár János nagy felháborodást keltő kijelentésére akart reagálni, Pikó András józsefvárosi polgármester azonban felelőtlennek nevezte az akciót, és közölte, hogy a parkot visszaállítják eredeti állapotába.