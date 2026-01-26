Lázár János;Józsefváros;Magyar Kétfarkú Kutyapárt;MKKP;Muzsikus Cigányok Parkja;Kutyapárt;Pikó András;

Vécékeféket raktak a Kutyapárt aktivistái a Muzsikus Cigányok parkja oszlopaira

Az ellenzéki párt ezzel Lázár János nagy felháborodást keltő kijelentésére akart reagálni, Pikó András józsefvárosi polgármester azonban felelőtlennek nevezte az akciót, és közölte, hogy a parkot visszaállítják eredeti állapotába. 

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) aktivistái hétfőn vécékeféket raktak a józsefvárosi Muzsikus Cigányok parkja oszlopaihoz.

Az ellenzéki párt akciójával Lázár János nagy felháborodást keltő kijelentésére szeretett volna reagálni, miután az építési és közlekedési miniszter balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. 

„Az MKKP Szeged passzivistái betörve a területünkre kijelölték a Muzsikus Cigányok parkjában, hogy a neves cigány származású művészeink helye hol van Lázár János fideszes miniszter társadalomképében” – fűzte hozzá az akcióhoz a józsefvárosi MKKP a Facebook-oldalán.

Pikó András azonban felelőtlennek és megdöbbentőnek nevezte az akciót.

„Ez nem politikai tiltakozás Lázár János vállalhatatlan szavai miatt, hanem meggyalázása a magyar kultúrát gazdagító és művészetükkel nemzetközi elismerést kivívó cigány muzsikusok emlékének”

– írta közösségi oldalán Józsefváros független, ellenzéki pártok által támogatott polgármestere. Hozzátette: „Amikor rájuk gondolunk, amikor józsefvárosiként büszkék vagyunk rájuk, akkor erre gondolunk, ezt méltatjuk. Sem a származásuk, sem a munkásságuk nem lehet ürügy semmiféle ízléstelen politikai üzengetésnek.” Pikó posztjában jelezte azt is, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ munkatársai haladéktalanul visszaállítják eredeti állapotába a parkot.

