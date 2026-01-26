Vécékeféket raktak a Kutyapárt aktivistái a Muzsikus Cigányok parkja oszlopaira

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) aktivistái hétfőn vécékeféket raktak a józsefvárosi Muzsikus Cigányok parkja oszlopaihoz.Lázár János szerint migránsok hiányában a cigányság jelenti a belső tartalékot, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák
Az ellenzéki párt akciójával Lázár János nagy felháborodást keltő kijelentésére szeretett volna reagálni, miután az építési és közlekedési miniszter balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti.Lázár János bocsánatot kért a cigányoktól, Orbán Viktor szerint EU-s pénzek nélkül is meglennénkKarácsony Gergely: Nincs mentség a cigányság megalázására és a hazug Budapest–vidék szembeállításra
„Az MKKP Szeged passzivistái betörve a területünkre kijelölték a Muzsikus Cigányok parkjában, hogy a neves cigány származású művészeink helye hol van Lázár János fideszes miniszter társadalomképében” – fűzte hozzá az akcióhoz a józsefvárosi MKKP a Facebook-oldalán.
Pikó András azonban felelőtlennek és megdöbbentőnek nevezte az akciót.
„Ez nem politikai tiltakozás Lázár János vállalhatatlan szavai miatt, hanem meggyalázása a magyar kultúrát gazdagító és művészetükkel nemzetközi elismerést kivívó cigány muzsikusok emlékének”
– írta közösségi oldalán Józsefváros független, ellenzéki pártok által támogatott polgármestere. Hozzátette: „Amikor rájuk gondolunk, amikor józsefvárosiként büszkék vagyunk rájuk, akkor erre gondolunk, ezt méltatjuk. Sem a származásuk, sem a munkásságuk nem lehet ürügy semmiféle ízléstelen politikai üzengetésnek.” Pikó posztjában jelezte azt is, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ munkatársai haladéktalanul visszaállítják eredeti állapotába a parkot.