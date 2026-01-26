Závecz: a Tisza 49, a Fidesz 39 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknál

Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Závecz Research Intézet;Závecz Research;Tisza Párt;

2026-01-26 19:19:00 CET

November vége óta mindkét párt 1-1 százalékponttal erősödött. Jelenleg a Tisza Pártnak körülbelül 2,9 millió, a Fidesz-KDNP-nek pedig 2,5 millió szavazója lehet, míg három kisebb párt azonos nagyságú táborral rendelkezik.

Két és fél hónappal a választások előtt 10 százalékpont a Tisza előnye a biztos részvételt ígérő, pártot választók körében – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb, január második felében végzett közvélemény-kutatásából.

A felmérés 1000 fős mintán készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, úgynevezett hibrid adatfelvételi módszerrel – telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával –, az adatfelvételre 2026. január 19. és 24. között került sor. Az eredmények szerint folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: előbbi tavaly nyár óta 32-ről 36 százalékra erősödött, utóbbi 26-ról 31 százalékra.

November vége óta minkét párt 1-1 százalékponttal növelte a támogatottságát: jelenleg a Tisza Párt mögött a 2,9 millió szavazópolgár áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió. Három párt azonos nagyságú táborral rendelkezik – a Mi Hazánknak, a Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3-3 százalékos a támogatottsága –, míg a pártnélküliek aránya 23 százalék.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 49, a Fidesz 39 százalékon áll. A Mi Hazánk az előző parlamenti választások óta egyszer sem került a bejutási küszöb alá, most is eléri az 5 százalékot. Ebben a választói körben a DK 4, a Kutyapárt 3 százalékon áll.

A felmérés szerint a diplomásoknál kétszeres fölényben van a Tisza Párt (49-23 százalék), és az érettségizettek körében is jelentős az előnye (37-27 százalék). A szakmunkás képzettségűek, és még inkább az általános iskolai végzettségűek csoportjaiban viszont a Fidesz-KDNP listájának van több támogatója – ennek aránya 38-31, illetve 38-27 százalék.

Amíg Budapesten kétszer (44-21 százalék), a megyeszékhelyeken másfélszer (39-26 százalék) több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek, addig a falvakban határozott előnyben van a kormánypárt (40-36 százalék). A kis- és közepes városokban meglehetősen kiegyenlítettek az erőviszonyok, ezekben a Tisza 31, a Fidesz 32 százalékon áll.

A 40 év alattiak csoportjában fölényesen vezet a Tisza Párt: 41 százalékos a tábora, a kormánypárté 22 százalék. A negyvenes-ötvenes korosztályban teljesen azonos a táboruk mérete (33-33 százalékos), míg a 60 év felettiek körében a Fidesz-KDNP előzi a Tiszát, 38, illetve 35 százalékot érnek el.

A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, és körülbelül 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz-KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, s ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.

A mozgósítási feladaton kívül a pártok sikeres szerepléséhez az is fontos, hogy a bizonytalan választópolgárokat elérjék, majd maguk mellé állítsák. E tekintetben talán a legnagyobb figyelmet az aktív bizonytalanokra kell fordítaniuk. Jelenleg a választókorú népesség 6 százaléka (nagyjából 450-500 ezer fő) tekinthető aktív bizonytalannak: ők el akarnak menni szavazni, de még nem tudják, hogy kire adják a voksukat.

E csoport tagjai főképpen azokban a rétegekben találhatók, ahol a Fidesz-KDNP az erősebb: az alapfokú végzettségűeknél, a kisvárosokban, falvakban élőknél. Ugyanakkor a véleményük inkább kritikus, mint elfogadó a közállapotokkal kapcsolatban, és ez jobban növelheti az ellenzék, mint a kormányoldal esélyeit: 23 százalékuk szerint jó irányba mennek a dolgok hazánkban, míg 54 százalékuk szerint rossz irányba – írja elemzésében a Závecz Research.