Lázár János nem kapott „dorgálást” Orbán Viktortól, de volt véleménye a cigányságot illető kijelentéséről

cigányság;Lázár János;Orbán Viktor;Tisza Párt;Lázárinfó;

2026-01-26 21:14:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter azután döntött bocsánatkérés mellett, hogy cigány barátai felhívták, és elmondták neki, hogy „ez túl sok”. Arról is beszélt, nem tartja kizártnak, hogy igazuknak van a Tisza előnyét mérő közvélemény-kutatóknak.

Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Siófokon tartott Lázárinfót. Lázár János a lakossági fórum után újságírói kérdésre elmondta, hogy „dorgálást” nem kapott Orbán Viktortól a cigányságot illető kijelentése miatt. A miniszterelnöknek viszont volt véleménye róla, hogy ezt helyre kell tenni, és helyre is tették, de elmondása szerint nem Orbán utasította, hogy kérjen bocsánatot.

A siófoki Lázárinfó után a miniszter kérdésre arról beszélt, egyelőre nem tudja megmondani, kijelentésével mekkora kárt okozott a Fidesznek, ahogy azt sem, hogy elfordulhat-e emiatt a kormánypártoktól a cigányság. Azután döntött a bocsánatkérés mellett, hogy cigány barátai felhívták, és elmondták neki, hogy „ez túl sok”.

Az ügy előzménye, hogy Lázár balatonalmádi fórumán arról beszélt, hogy ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. A miniszter szavain sokan felháborodtak, és noha Lázár először még az őt számonkérő Magyar Péternek üzenve „tipikus libsi jóemberkedést” emlegetett, végül nyilvánosan kért bocsánatot miatta.

A lakossági fórumon egyébként arról is beszélt, lehet, hogy igaza van azoknak a közvélemény-kutatóknak, akik szerint ma nem a Fidesz a legnépszerűbb párt Magyarországon, „és most éppen másnak áll a zászló”, vagyis a Tisza előnyét mérik. Azonban jelezte, nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. Azt is mondta, hogy nem tartja lefutottnak az áprilisi választást, „nagy versenynek, nagy kihívásnak” tekinti.

Lázár magasabb részvételre számít, mint 2022-ben, és szerinte könnyen lehet, hogy a választás az utolsó hetekben a mozgósításon dől majd el.

„A Tisza szavazók mozgósítottsága 95 százalék a kutatások szerint, a fideszeseké 70 valahány százalék”

– jelentette ki. Egy ponton pedig arról beszélt, mese, hogy csak a Fideszt kell leváltani, és minden jobb lesz. „Hallom, mondják, hogy el kell venni Mészáros Lőrinc és Tiborcz István vagyonát. És másnap mi lesz? A következő havi nyugdíjat miből fizetik ki?” – tette fel a kérdést a miniszter.