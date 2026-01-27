Donald Trump közölte, huszonöt százalékra emeli a Dél-Koreára kivetett vámokat

Dél-Korea;Egyesült Államok;Donald Trump;importvámok;vámháború;

2026-01-27 09:16:00 CET

Az amerikai elnöknek nem tetszik, hogy Szöul nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást.

Donald Trump amerikai elnöke bejelentette, hogy 15 százalékról 25 százalékra emeli a dél-koreai árukra kivetett vámokat, nemtetszését jelezve azzal kapcsolatban, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást.

Hétfőn a Truth Socialon közzétett bejegyzésében Donald Trump közölte, „mivel a koreai parlament nem ratifikálta történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodásunkat, ezennel 15 százalékról 25 százalékra emelkedik a vámtarifa, ami autókra, fűrészárura, gyógyszerekre és minden más, a kölcsönös vám hatálya alá tartozó árukra vonatkozik. Dél-Korea törvényhozása nem tartja be az Egyesült Államokkal kötött megállapodását”. – Miért nem hagyta jóvá a koreai törvényhozás? – tette fel a kérdést az amerikai elnök.

A dél-koreai elnöki hivatal azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem értesítette hivatalosan Szöult Trump vámemelési döntéséről, eddig az amerikai kormánytól nem érkezett hivatalos értesítés vagy magyarázat.

A Fehér Ház hétfő estig nem adott ki végrehajtási rendeletet, ami jogilag hatályba emelné a magasabb vámokat.

Kim Dzsonggvan ipari miniszter, aki jelenleg Kanadában tartózkodik, hamarosan az Egyesült Államokba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.

Az Egyesült Államok és Dél-Korea júliusban keretmegállapodást kötött, amelynek értelmében Donald Trump beleegyezett, hogy 25 százalékról 15 százalékra csökkenti a dél-koreai termékekre kivetett kölcsönös vámtarifát. A dél-koreai törvényhozás azonban még mindig nem ratifikálta a megállapodást.