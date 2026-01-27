Donald Trump közölte, huszonöt százalékra emeli a Dél-Koreára kivetett vámokat

Donald Trump amerikai elnöke bejelentette, hogy 15 százalékról 25 százalékra emeli a dél-koreai árukra kivetett vámokat, nemtetszését jelezve azzal kapcsolatban, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást.
Hétfőn a Truth Socialon közzétett bejegyzésében Donald Trump közölte, „mivel a koreai parlament nem ratifikálta történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodásunkat, ezennel 15 százalékról 25 százalékra emelkedik a vámtarifa, ami autókra, fűrészárura, gyógyszerekre és minden más, a kölcsönös vám hatálya alá tartozó árukra vonatkozik. Dél-Korea törvényhozása nem tartja be az Egyesült Államokkal kötött megállapodását”. – Miért nem hagyta jóvá a koreai törvényhozás? – tette fel a kérdést az amerikai elnök.
A dél-koreai elnöki hivatal azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem értesítette hivatalosan Szöult Trump vámemelési döntéséről, eddig az amerikai kormánytól nem érkezett hivatalos értesítés vagy magyarázat.
A Fehér Ház hétfő estig nem adott ki végrehajtási rendeletet, ami jogilag hatályba emelné a magasabb vámokat.Donald Trump szövetségesei kezdenek rájönni, hogy itt a vége, függetlenedniük kell az Egyesült Államoktól
Kim Dzsonggvan ipari miniszter, aki jelenleg Kanadában tartózkodik, hamarosan az Egyesült Államokba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.
Az Egyesült Államok és Dél-Korea júliusban keretmegállapodást kötött, amelynek értelmében Donald Trump beleegyezett, hogy 25 százalékról 15 százalékra csökkenti a dél-koreai termékekre kivetett kölcsönös vámtarifát. A dél-koreai törvényhozás azonban még mindig nem ratifikálta a megállapodást.Donald Trump dél-koreai látogatására időzítette legújabb rakétatesztjét Észak-Korea