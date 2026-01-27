Telefonon egyeztetett Donald Trump és a minnesotai kormányzó, a határőrség parancsnoka elhagyja az államot

Egyesült Államok;Donald Trump;Minnesota;Minneapolis;Tim Walz;

2026-01-27 07:48:00 CET

Gregory Bovino állítólag visszatér korábbi szolgálati helyére, nemsokára pedig nyugdíjba vonul.

Hétfőn telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója. A beszélgetést követően Trump arról számolt be, a kormányzóval „hasonló hullámhosszon” voltak, Walz irodája pedig közölte: „produktív telefonbeszélgetés” zajlott, melyben az amerikai elnök azt mondta, fontolóra venné a bevándorlási ügynökök számának csökkentését az államban.

A Reuters szerint Donald Trump emellett beleegyezett, hogy utasítani fogja a belbiztonsági minisztériumot (DHS) annak biztosítására, az állam folytathasson saját vizsgálatot a szombati lövöldözés ügyében, melynek során egy határőrségi ügynök megölte a 37 éves Alex Prettit.

Hétfőn az amerikai elnök és Jacob Frey, Minneapolis polgármestere is telefonon egyeztetett. Trump közlése szerint „jelentős előrelépés” történt, Frey pedig az X-en azt írta, az elnök egyetértett vele abban, hogy a jelenlegi helyzet nem folytatódhat, egyes szövetségi ügynökök pedig már kedden elkezdhetik elhagyni a várost.

A Reuters egy magas rangú tisztségviselő közlése alapján azt írja, elhagyja Minnesotát Gregory Bovino, az amerikai Vám- és Határőrség (CBP) minnesotai műveleteit irányító parancsnoka is. A cikk szerint a helyét Tom Homan veszi át, akiről korábban Trump úgy nyilatkozott, sok embert ismer és kedvel ott. Egy forrás úgy tudja, Bovino visszatér korábbi szolgálati helyére, Kaliforniába, hamarosan pedig nyugdíjba vonul.

Mint megírtuk, Minneapolisban, Minnesota állam legnagyobb városában eközben folytatódtak a tüntetések, melyek azt követően lángoltak fel, hogy szombaton a városban a szövetségi bevándorlási hivatallal (ICE) együttműködő Vám- és Határőrség (CBP) hat-nyolc ügynöke földre tepert egy utcán demonstráló férfit, majd a dulakodásban lelegalább kilencszer rálőttek. Az esetet több kameraállásból is rögzítették a tüntetők, a 37 éves Alex Pretti végig a földön feküdt, és felvételen alig volt kivehető az őt földre teperő szövetségi ügynökök gyűrűjében. Az amerikai állampolgárságú férfi szakmája szerint intenzív osztályon dolgozó szakképzett ápoló volt. Azután ölték meg, hogy a segítségére sietett egy bevándorlási ügynökök által rángatott nőnek.