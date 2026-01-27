Szijjártó Péter a berendelt ukrán nagykövetnek: Nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozzanak a választásokba

Orbán-kormány;választás;Ukrajna;Szijjártó Péter;beavatkozás;ukrán nagykövet;

2026-01-27 14:55:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter szerint „Ukrajna elnöke és kormánya kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett”.

„A mai napon Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tettük, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba – közölte Szijjártó Péter kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor hétfőn azzal vádolta meg az ukrán kormányt, hogy „összehangolt intézkedéssorozattal” akar beavatkozni az áprilisi választásokba. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”. Majd közölte, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága érdekében utasította a külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

Szijjártó Péter kedden tudatta, hogy már be is rendelték Ukrajna budapesti nagykövetét. A találkozó után a közösségi oldalára feltöltött videójában azt állította, hogy „Ukrajna elnöke és kormánya kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett, és nyilvánvalóan azt akarják elérni, hogy a Tisza Párt nyerje meg a választást”. Szerinte azért, mert ha ez bekövetkezik, a Tisza azonnal zöld utat adna Ukrajna EU-csatlakozásának. „Nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkozzanak a választásokba” – jelezte.

Szijjártó aláhúzta, az ukrán nagykövet számára világossá tették, hogy minden létező eszközzel megvédik Magyarország szuverenitását. A tárcavezető hozzátette, a választás tétje szerinte az, hogy belesodródik-e Magyarország a háborúba. „Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását” – ismételte meg.

A történtekre a Tisza Párt szombaton bejelentett külpolitikai szakértője is reagált. „Szijjártó Péter ma berendelte a Magyarországra akkreditált ukrán nagykövetet. Vajon miért »felejtette el« a magyar külügyminiszter berendelni az orosz nagykövetet, amikor orosz rakétatalálat érte Munkács városát, vagy a szlovák nagykövetet, amiért fél év börtönnel fenyegetik a felvidéki magyarokat?” – tette fel a kérdést szűkszavú Facebook-posztjában Orbán Anita.