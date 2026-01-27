Kiderült, aki az új KRESZ tervezetét véleményezi, Lázár Jánosnak adja meg az adatait

feljelentés;Lázár János;Vitézy Dávid;adatvédelem;KRESZ;Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;NAIH;tiltott adatszerzés;

2026-01-27 17:27:00 CET

Vitézy Dávid néhány napja feljelentette Lázár Jánost jogosulatlan adatgyűjtés miatt. A NAIH vizsgálatot indított, majd végül felkerült a miniszter honlapjára az adatvédelmi tájékoztató, amely igazolja, hogy kampánycélokat szolgáló adatgyűjtés történt.

„Pár napja feljelentettem Lázár Jánost a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mivel a saját politikusi honlapján adatvédelmi tájékoztató nélkül gyűjtött adatokat a KRESZ tervezete kapcsán. Ez jogosulatlan adatgyűjtés és tiltott adatkezelés volt” – kezdi kedd délutáni Facebook-posztját Vitézy Dávid.

Mint arról beszámoltunk, a Podmaniczky Mozgalom vezetője éppen egy hete hívta fel a figyelmet arra, hogy az új KRESZ tervezetét nem a szaktárca honlapján, hanem Lázár János a saját pártpolitikusi oldalán tette közzé véleményezésre. A mindenkit érintő új jogszabály társadalmi egyeztetési felülete is hozzá fut be, miközben az online adatlap alján semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint a minisztérium elsőre azt hazudta a sajtónak, hogy az adatokat és a véleményeket a Közlekedéstudományi Intézet nevű kormányszerv javára gyűjtik, ám a NAIH vizsgálatot indított, Lázáréknak pedig a „nyilvánvalóan törvénytelen és tiltott adatgyűjtés” miatt lépnie kellett, így aztán meg is jelent az adatvédelmi tájékoztató a honlapon. Mint írta, ez alapján az adatokat valóban nem az állam gyűjti, hanem maga Lázár János.

A tájékoztatóban az adatkezelés céljaként ugyanis az szerepel, hogy „kapcsolattartás és folyamatos, kétirányú kommunikáció Lázár János miniszter, országgyűlési képviselő és az állampolgárok között, a politikai munka és szakpolitikai tevékenység széleskörű társadalmi nyilvánosságának biztosítása”.

„Tehát, aki a minisztérium által előkészített jogszabály tervezetét véleményezi, Lázár Jánosnak adja meg az adatait. Példátlan és elképesztő visszaélés ez a választópolgárok jóhiszeműségével”

– írta Vitézy Dávid.

Majd bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy miközben az Orbán-kormány pár hete hatalmas balhét kerített a Tisza Párt körüli adatszivárgásnak, aközben most „Lázár János a választókat megtévesztve, az állam nevében eljárva, a hivatalával visszaélve gyűjt személyes adatokat”, miután egy készülő jogszabályt csak úgy tudnak véleményezni az állampolgárok, ha közvetlenül az építési és közlekedési miniszternek adják meg az adataikat kapcsolattartás céljából. Vitézy Dávid szerint ez kampánycélokat szolgáló adatgyűjtés, és ilyen körülmények között legitim új KRESZ-t a tartalmi vitáktól függetlenül sem lehet megalkotni.