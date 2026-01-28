Arccal a vámcsökkentés felé: mérföldkőnek számító kereskedelmi megállapodást jelentett be az Európai Unió és India

Európai Unió;India;védelem;Egyesült Államok;biztonság;szabadkereskedelmi megállapodás;Narendra Modi;Ursula von der Leyen;Kaja Kallas;

2026-01-28 08:56:00 CET

Elmélyítenék kapcsolataikat az Egyesült Államokkal kiéleződött feszültségek közepette.

Széles körű kereskedelmi megállapodást kötött tegnap Újdelhiben az Európai Bizottság elnöke és az indiai miniszterelnök. „Minden megállapodások legnagyobbikát teljesítettük” – mondta Ursula von der Leyen, s Narendra Modi is történelminek nevezte az eseményt. A két évtizednyi tárgyalások után tető alá hozott egyezség lehetővé teszi az áruk szabad kereskedelmét a 27 európai államból álló blokk és a világ legnépesebb országa között, amelyek együttesen a globális GDP közel egynegyedét adják és egy kétmilliárd fős piacot alkotnak. A hivatalos aláírásra azonban csak később kerülhet sor, miután az Európai Parlament és a tagállamok jóváhagyják a megállapodást.

Von der Leyen közlése szerint ennek értelmében India fokozatosan eltörli a vámokat a legtöbb vegyi anyag, gép és elektromos berendezés, a repülőgépek és űrhajók bevitelére. A gépjárművekre kivetett indiai vámok, amelyek jelenleg a 110%-ot is elérhetik, 10%-ra csökkennének egy 250 ezer járműből álló kvótáig. Ez több mint a hatszorosa annak, amit India az Egyesült Királyságnak biztosított tavaly júliusban. Csökkenni fog az unióból származó bor, sör és olívaolaj vámja is.

A kitűzött célok között van ezenkívül a beruházások áramlásának támogatása, az európai piacokhoz való indiai hozzáférés javítása és az ellátási láncok integrációjának elmélyítése.

Delhi közölte, hogy szinte minden áruja „preferenciális hozzáférést” kap az EU piacához, továbbá a textil-, bőr- és halászati termékek, valamint a kézműves termékek, drágakövek és ékszerek esetében a vámok csökkentése vagy megszüntetése várható. Míg az olyan árucikkek, mint a tea, a kávé, a fűszerek és a feldolgozott élelmiszerek, profitálnak a megállapodásból, Delhi „körültekintően védte érzékeny ágazatait, beleértve a tejtermékeket, a gabonaféléket, a baromfit, a szójalisztet, bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket, egyensúlyba hozva az export növekedését a hazai prioritásokkal”.

Delhi és Brüsszel megállapodott egy mobilitási keretrendszerben is, amely rövid távon enyhíti a szakemberek India és az EU közötti utazására vonatkozó korlátozásokat.

„Ez India legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása”

– mondta Modi, meggyőződését fejezve ki, hogy az fellendíti az indiai vállalkozásokat, a feldolgozóipart és a szolgáltatási szektort, s elősegíti az innovatív partnerségeket.

A megállapodást olyan időszakban hozták tető alá, amikor India és az EU egyaránt gazdasági és geopolitikai nyomással szembesül az Egyesült Államok részéről. Donald Trump elnök tavaly 50%-os vámtarifákat rótt ki Indiára kétoldalú kereskedelmi tárgyalásaik közepette, amelyek még mindig húzódnak. Európai szövetségeseit pedig néhány napja még azzal fenyegette, hogy eszkalálja kereskedelmi háborúját velük szemben, amiért ellenezték Grönland amerikai elfoglalását.

A két fél tárgyalásokat folytat a biztonsági és védelmi együttműködésről, valamint az éghajlatváltozás elleni fellépésről is.

Rajnat Szing indiai védelmi minisztere elmondta, hogy számos ilyen kérdést vitatott meg Kaja Kallasszal, az Európai Bizottság alelnökével. A Reuters jelentése szerint a felek egy olyan tervezeten dolgoznak, amely a tengeri biztonság, a kiberfenyegetések és a védelmi párbeszéd területét is érinti.