Orbán Viktor veszélyt jelent a saját népére is az ukrán külügyminiszter szerint

Kijev arányosan kíván reagálni a magyar kormány barátságtalan lépéseire - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az European Pravda című lapnak adott interjúban.
A tárcavezető szerint véget ért az az időszak, amikor Ukrajna figyelmen kívül hagyta az ilyen megnyilvánulásokat. Mint fogalmazott, a jövőben minden, Ukrajnát érintő megnyilvánulásra határozott választ adnak. „Az én megszólalásaim nem mások, mint válaszok a magyar fél barátságtalan lépéseire” - mondta Szibiha, hozzátéve: Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós csatlakozásának. A külügyminiszter azt is kijelentette, hogy meggyőződése szerint „Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a saját népére is”.
Szibiha határozottan visszautasította a magyar kormány Ukrajna-ellenes retorikáját, valamint azt, hogy Ukrajnát a magyar belpolitikai viták részévé próbálják tenni. „Mesterségesen vált Ukrajna a magyar választási kampány egyik témájává” - fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy a héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb barátságtalan kijelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban, Szibiha úgy reagált:
„Bár arányosan reagálunk, nincs időm minden ostobaságra válaszolni (...) nem fogunk felülni a magyar provokációknak.”
Hangsúlyozta: Ukrajna világossá tette álláspontját, és nem látja értelmét a diplomáciai szócsata folytatásának. Ugyanakkor jelezte, fenntartják a jogot a válaszlépésekre, ha újabb barátságtalan intézkedések történnek. Az interjúban szóba került az is, hogy a magyar kormány kommunikációjából eltűnt a határon túli magyarok jogainak védelme. Szibiha szerint ennek oka az, hogy a magyar kormány elsősorban a közvélemény-kutatásokra és a választói hangulatra figyel.
A beszélgetés során felmerült a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személye is, pontosabban az a kérdés, hogy Ukrajna „egy új Orbánt kap-e”, ha Magyarországon kormányváltás történik. Szibiha válaszában hangsúlyozta: Ukrajna bármely olyan kormánnyal együttműködik, amelyet a magyar nép törvényesen megválaszt. Hozzátette, meggyőződése szerint Ukrajna már most is a legmagasabb európai tanácsi és uniós normákat alkalmazza a kisebbségi jogok védelme terén. Jelezte, nyitottak a további párbeszédre, és szükség esetén készek a szabályozás finomítására is. Elmondása szerint minderről tájékoztatták magyar partnereiket. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a választások előtt elhangzó politikai üzeneteket mindig kritikusan kell kezelni, és nem szabad készpénznek venni, hogy ezek a szavazás után is változatlanok maradnak.
Szibiha végül hangsúlyozta: Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország támogatását az európai uniós csatlakozáshoz. Kifejezte reményét, hogy a választásokat követően lehetőség nyílik a magyar vétó feloldására. „Ez alapvetően fontos Ukrajnának, Európának, és meggyőződésem szerint Magyarországnak is” - fogalmazott.Volodimir Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak, aki az oroszok említése nélkül az ukrán elnököt tette felelőssé a háború folytatásáértUkrajna külügyminisztere keményen reagált Orbán Viktor újabb ukránellenes kirohanására
Szijjártó Péter egy valamiben teljesen egyetért ukrán kollégájával
Igaza van abban Andrij Szibihának, hogy Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós csatlakozásának - reagált Facebook-oldalán az interjúra a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, nem újdonság, hogy kollégája „nem a barátunk, hogy gyűlölködik velünk szemben, hogy támad minket”. Hangsúlyozta, amíg a Fidesz van kormányon, addig Ukrajna biztosan nem lesz az Európai Unió tagja, mert az ukránok behoznák a háborút az EU-ba, ezzel pedig minket is belerángatnának a háborúba. Az európai emberek, köztük a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a gazdáinkat tönkretennék a silány gabonájukkal, az ukrán maffia pedig átjáróházként használna minket. Amíg mi vagyunk kormányon, ez mind nem történhet meg - tette hozzá, jelezve, hogy a Tisza Párt zöld utat adna Kijev csatlakozásához.