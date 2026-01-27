Orbán Viktor veszélyt jelent a saját népére is az ukrán külügyminiszter szerint

Magyarország;Ukrajna;Andrij Szibiha;

2026-01-27 20:13:00 CET

A tárcavezető állítja, nincs ideje Szijjártó Péter „minden ostobaságára” reagálni, ugyanakkor jelezte: bármely olyan kormánnyal együttműködnek, amelyet a magyar nép törvényesen választ meg.

Kijev arányosan kíván reagálni a magyar kormány barátságtalan lépéseire - jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az European Pravda című lapnak adott interjúban.

A tárcavezető szerint véget ért az az időszak, amikor Ukrajna figyelmen kívül hagyta az ilyen megnyilvánulásokat. Mint fogalmazott, a jövőben minden, Ukrajnát érintő megnyilvánulásra határozott választ adnak. „Az én megszólalásaim nem mások, mint válaszok a magyar fél barátságtalan lépéseire” - mondta Szibiha, hozzátéve: Magyarország az egyetlen akadálya Ukrajna európai uniós csatlakozásának. A külügyminiszter azt is kijelentette, hogy meggyőződése szerint „Magyarország miniszterelnöke veszélyt jelent a saját népére is”.

Szibiha határozottan visszautasította a magyar kormány Ukrajna-ellenes retorikáját, valamint azt, hogy Ukrajnát a magyar belpolitikai viták részévé próbálják tenni. „Mesterségesen vált Ukrajna a magyar választási kampány egyik témájává” - fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy a héten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb barátságtalan kijelentéseket tett Ukrajnával kapcsolatban, Szibiha úgy reagált:

„Bár arányosan reagálunk, nincs időm minden ostobaságra válaszolni (...) nem fogunk felülni a magyar provokációknak.”

Hangsúlyozta: Ukrajna világossá tette álláspontját, és nem látja értelmét a diplomáciai szócsata folytatásának. Ugyanakkor jelezte, fenntartják a jogot a válaszlépésekre, ha újabb barátságtalan intézkedések történnek. Az interjúban szóba került az is, hogy a magyar kormány kommunikációjából eltűnt a határon túli magyarok jogainak védelme. Szibiha szerint ennek oka az, hogy a magyar kormány elsősorban a közvélemény-kutatásokra és a választói hangulatra figyel.

A beszélgetés során felmerült a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a személye is, pontosabban az a kérdés, hogy Ukrajna „egy új Orbánt kap-e”, ha Magyarországon kormányváltás történik. Szibiha válaszában hangsúlyozta: Ukrajna bármely olyan kormánnyal együttműködik, amelyet a magyar nép törvényesen megválaszt. Hozzátette, meggyőződése szerint Ukrajna már most is a legmagasabb európai tanácsi és uniós normákat alkalmazza a kisebbségi jogok védelme terén. Jelezte, nyitottak a további párbeszédre, és szükség esetén készek a szabályozás finomítására is. Elmondása szerint minderről tájékoztatták magyar partnereiket. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a választások előtt elhangzó politikai üzeneteket mindig kritikusan kell kezelni, és nem szabad készpénznek venni, hogy ezek a szavazás után is változatlanok maradnak.

Szibiha végül hangsúlyozta: Ukrajnának nincs más útja, mint megszerezni Magyarország támogatását az európai uniós csatlakozáshoz. Kifejezte reményét, hogy a választásokat követően lehetőség nyílik a magyar vétó feloldására. „Ez alapvetően fontos Ukrajnának, Európának, és meggyőződésem szerint Magyarországnak is” - fogalmazott.