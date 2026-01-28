Arany Hólapát díj, aluljárók lezárása, ebösszeírás – Folytatódott a Fővárosi Közgyűlés idei első ülése

Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;

2026-01-28 13:46:00 CET

Kiss Ambrus emlékeztetett, nem a lezárásról hoztak döntést, csak arról, hogy mérjék fel, ez mennyibe kerül és hol oldható meg. A Tisza szerint a hajléktalankérdésben éppen nem a Fidesznek kellene hozzászólnia, miután törvényben tiltotta meg a hajléktalanságot.

A Budapest fejlődése szempontjából fontos kérdésekben – például magasházak, parkolók ügye – nincs szabályozási jogköre a fővárosnak, miközben a kerületeknek túlzott érdekérvényesítő ereje van – mutatott rá Vitézy Dávid az új Fővárosi Településtervről szóló vitában, ahol a Fidesz azt állította, hogy csorbul a kerületek önrendelkezési joga, mivel a XXIII. kerület véleményét nem vették figyelembe, és ezért nem támogatják.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója felhívta a kormánypárti frakció figyelmét, hogy egy teljes évig tárgyalták a tervet több körben egyeztetve, Soroksár egyetlen alkalommal egy mocsáros terület okán jelezte ellenvéleményét. Emiatt aránytalan lenne az egész terv elvetése és újratárgyalása. Szaniszló Sándor (DK), aki egyúttal a XVIII. kerület polgármestere is, jelezte, hogy

megszavazza a tervet, de rögtön kéri, hogy amint lehet, indítsák el a felülvizsgálatát, mert a kerületeknek vannak olyan fejlesztési szempontjaik, amelyek nem csorbítják az összvárosi érdekeket, de a helyben élőknek fontosak.

Karácsony Gergely főpolgármester rámutatott: jelentősen csökkentették a beépíthető zöld területek méretét, de ahol megengedik, ott a lakásépítést ösztökélik. A kerületi lobbizásoknak engedtek, ahol csak lehetett, de elmentek a falig. A döntéseket pedig nem politikai, hanem szakmai érvek alapján hozták meg.

A következő napirendnél kiderült, hogy az Auróra közösségi kert megvalósítására nem maradt pénz, mivel a közösségi költségvetési keret kimerült, így az elkészült terveket átadják a VIII. kerületnek.

Kollár Kinga (Tisza) elfogadhatatlannak tartotta, hogy emberek fagynak meg az otthonukban. Miért nem lépett időben a kormány? – tette fel a kérdést. A Tisza-kormány megőrzi a rezsicsökkentést és szociálisan ki fogják terjeszteni, megkétszerezik a szociális tűzifa-támogatás keretét, csökkentik az energia rendszerhasználati díjakat, a hazahozott uniós forrásokból pedig hatékonyság-növelő fejlesztéseket hajtanak végre az energetikai szektorban – ígérte a képviselő.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz) ezt kétségbe vonta, és Kapitány István – a Tisza-kormány gazdasági miniszterjelöltje – szavaira hivatkozva állította, hogy a Tisza le akar válni az orosz gázról, ami áremelkedést okoz, valamint multinacionális cégek érdekeit és Brüsszelt szolgálja. Ezt követően még hosszan dobálták egymásnak a pártok a rezsilabdát. Ez alól csak Keszthelyi Dorottya (DK) volt kivétel, aki a főváros által működtetett Hálózat Alapítvány által biztosította rezsitámogatás lehetőségére hívta fel a figyelmet. A vita apropója ugyanis éppenséggel a 140 ezer forintból kevesebből élő nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek nyújtott havi 6 ezer forintos támogatás (ennek a fele jár 230 ezer forint alatti nyugdíjnál) pénzügyi fedezetének, 220 millió forintnak a biztosításáról szólt.

A fővárosi hóhelyzet jövőbeli hatékonyabb kezelésének rendjére vonatkozó javaslatot tett Vitézy Dávid a BKM Zrt. 2026-207-re vonatkozó ingatlangazdálkodási tervéhez benyújtott módosítóban. Szepesfalvy Anna elképesztő hókáoszról beszélt és úgy vélte, hogy a főpolgármesternek meg kellett volna fognia a hólapát végét, de nem tette, ezért egy 3D-s nyomtatóval előállított arany hólapát díjat adott át Karácsony Gergelynek.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) ezután azzal állt elő, hogy Karácsony Gergely nem hajtja végre a közgyűlési döntéseket. Példaként hozta a fővárosi aluljárók lezárását, amiről korábban döntött a testület, de mégsem történt meg. Az erről szóló előterjesztést az ülés elején levette a napirendről a közgyűlés, de Gulyás ennek ellenére előhozta a témát. Vitézy Dávid egyetértett azzal, hogy a városvezetés szabotálja a korábbi közgyűlési döntést. Életszerűtlennek tartja, hogy közterületként működtessenek olyan aluljárókat, ahol van felette zebra, mint például a Kálvin tér, a Deák tér és a Ferenciek tere. Ezeket az aluljárókat éjszakára le kell zárni. (A közgyűlési döntés értelmében elkészült a felmérés. A lezárás legfeljebb 2-3 óra lehetne éjjelente a metrók kitolt üzemideje miatt, de nem oldható meg mindenütt. Ahol igen, az cirka 355 millióba kerülne. Erről is írtunk korábban.)

Döme Zsuzsanna a kétfarkú kutyapárt képviseletében az ebösszeírás rendszerét alakíttatná át, mivel jelenleg az önkormányzatoknak kell összeszámlálni a településen élő ebeket, de ezt szinte lehetetlen teljesíteni és egyébként az állatorvosok rendszere sokkal tisztább képet ad. A Fidesz szerint az önkormányzati szerepvállalásra igenis szükség van például járványügyi helyzetek kezeléséhez. Keszthelyi Dorottya felvetette, hogy a XIII. kerületben 8-9 ezer állatot jelentenek be, miközben legalább 30 ezer él ott. Támogatja a javaslatot, hogy pontosabb nyilvántartás készülhessen.

Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) a főpolgármesternek azt javasolta, hogy a főváros készítsen egy 5 évre szóló fejlesztési, felújítási és pótlási beruházási tervet a fővárosi fenntartású szociális, kulturális intézmények, ifjúsági és sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztési igényeiről. Azt elismerte, hogy ettől nem lesz ezek megvalósítására pénz, de ha mégis lesz forrás, akkor segítheti a gyors döntéshozatalt.

Mint megírtuk, nem sokkal korábban, a Főváros Közgyűlés valaha volt egyik legszürreálisabb ülésének kezdetén nyilas verőlegények, mesterséges intelligencia, FÁSZ-úr, SS-tisztek segítői, valamint Magyar Péter testrészei is szóba kerültek. A költségvetés módosításáról szóló előterjesztés vitája a második napirend pont volt, az elsőn átugrottak, ahogy a forrásmegosztás ügyén is.