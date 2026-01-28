Videóval toboroz szavazatszámlálókat a Tisza Párt az áprilisi választásra

választás;szavazatszámlálás;felhívás;szavazatszámláló bizottság;szavazatszámlálók;Tisza Párt;

2026-01-28 13:09:00 CET

A szavazatszámláló bizottságok feladata többek közt a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

Videóval toboroz szavazatszámlálókat a Tisza Párt a 2026. április 12-ei országgyűlési választásra – derül ki az ellenzéki párt szerdai közleményéből.

„Számolj a jövődért, jelentkezz te is szavazatszámlálónak egy tiszta választásért!” – hangzik Tisza Párt videójában. A csaknem háromperces felvételen hétköznapi jeleneteket, hazai tájképeket láthatunk. A videó elején pedig legelésző őzeket mutatnak, amelyek közül az egyik egy pillanatra zebrává változik.

A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.

Az áprilisi választáson több mint 10 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd. A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda javaslatára, legkésőbb március 23-án 16 óráig.

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásáig a szavazókörökben végzik a választás lebonyolítását. Munkájukért díjazást kapnak, ez egy tavaly kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 80 ezer forintra emelkedett. Emellett mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól.

Nem lehet a bizottságnak sem választott, sem megbízott tagja képviselőjelölt, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja és az, aki a honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll. Párt tagja, a választókerületben jelöltet állító szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint egyes államigazgatási szervek munkatársai sem lehetnek a bizottság választott tagjai.