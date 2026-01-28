Több száz vécékefét borított Lázár János batidai kastélya elé Fekete-Győr András és Lőcsei Lajos

Lázár János batidai kastélyához vitt több száz vécékefét Lőcsei Lajos, a Momentum roma alelnöke és Fekete-Győr András, a párt volt elnöke - derül ki az ellenzéki politikusok közzétett videóbejegyzéséből.
„Lázár János, figyelsz? Hoztunk egy kis ”ajándékot„ a batidai haciendád portájára. Fogadd sok szeretettel a cigány barátaink és minden jóérzésű ember nevében!” - olvasható a posztban. Lőcsei Lajos elmondta, több százan keresték meg, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter arról beszélt, hogy bevándorlók híján a cigányokra tekint erőforrásként arra, hogy a szaros WC-ket takarítsák a vonatokon. Igaz, a tárcavezető később bocsánatot kért.„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romákMagyar Péter szerint Lázár János lehet a Fidesz–Mi Hazánk koalíció miniszterelnök-jelöltje
Érkezésükkor Fekete-Győr András engedélyt kért a Lázár János kastélyánál szolgálatban álló biztonsági őrtől, hogy a teherautójukkal az épülethez tolathassanak, majd miután ezt nem kapták meg, a WC-keféket a kapu elé szórták.
„Lázár Jánosnak azt üzenjük, hogy szálljon le a magas lóról, húzzon fel egy gumikesztyűt, húzzon el a politikából és kezdje el eltakarítani azt a mocskot és szennyt, amit itt hagyott maga után a közéletben. Ehhez hoztunk egy kis segítéget neki” - mondta el Fekete-Győr András.