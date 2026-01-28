Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet

Ukrajna;Szijjártó Péter;magyar nagykövet;kijevi nagykövet;bekéretés;

2026-01-28 13:45:00 CET

Szijjártó Péter azt állítja, a bekéretésen elhangzottak alapján fel kell arra készülni, hogy „az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba”.

„Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket” – közölte Szijjártó Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy nem lepte meg a tárcát a lépés, ahogy az sem, ami a bekéretésen elhangzott. „Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli-kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni” – írta.

„Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért »hitlerezik« az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba” – húzta alá Szijjártó.

Majd így folytatta: „Arra viszont az ukránoknak fel kell készülniük, hogy mi megvédjük hazánk szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét.” Végül pedig azzal zárta: „Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.”

Az elmúlt időszakban kemény hangvételű üzengetésbe kezdett a magyar és az ukrán kormány. Az egész onnan indult, hogy Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében közös fellépésre kérte Európát, majd Orbánnak azt üzente: „Minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemli, hogy fejbe kólintsák, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.” Erre a magyar kormányfő „szorult helyzetben lévő embernek” nevezte az ukrán elnököt, aki szerinte „negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”.

Orbán ezt követően az uniós uniós állam- és kormányfők ülése után Brüsszelben leszögezte: „A következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.” A miniszterelnök Ukrajna-ellenes kirohanása után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is megszólalt, amit magyar kollégája, Szijjártó Péter sem hagyott szó nélkül, ismét választásokba való beavatkozással vádolva meg szomszédunkat. Erre Szibiha már arról kezdett beszélni, hogy Orbán Viktor egyre inkább Szálasi Ferencre emlékeztet, Magyarország és a magyar nép pedig nem ezt érdemli.

Orbán ezután hétfőn azzal vádolta meg az ukrán kormányt, hogy „összehangolt intézkedéssorozattal” akar beavatkozni az áprilisi választásokba, ezért utasította Szijjártót, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet. Miután erre sor került, a külügyminiszter kedden egy videóban felszólította az ukránokat, hogy „fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását”.

Andrij Szibiha időközben egy interjúban világossá tette, hogy Kijev arányosan kíván reagálni a magyar kormány barátságtalan lépéseire. Azt is mondta, hogy nincs ideje Szijjártó Péter „minden ostobaságára” reagálni, ugyanakkor jelezte: bármely olyan kormánnyal együttműködnek, amelyet a magyar nép törvényesen választ meg.