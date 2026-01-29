Gulyás Gergely a Beneš-dekrétumokról: Sajnálatos, hogy a szlovák kormány súlyos hibát követett el

kormányinfó;

2026-01-29 12:12:00 CET

Arra a kérdésre, nincs-e aránytévesztés, hogy Ukrajna magyarországi nagykövetét bekéretik a nemzeti petíció miatt, de a szlovákot a Beneš-dekrétumok miatt nem, Gulyás Gergely azt mondta, ez felvethető, de ebben de ebben Szijjártó Péter jogosult dönteni.

Az Index úgy tudja, a Szőlő utcai után az ország összes többi javítóintézetét is bezárják, és létrehoznak egy országos intézményt, és a javítóintézetből a gyerekek biztosan a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe fognak átkerülni. Gulyás Gergely nem cáfolt, azt tudta megerősíteni, hogy pillanatnyilag négy helyen vannak a bűnelkövető fiatalok, és a büntetés-végrehajtás átvette ezek irányítását. Vannak olyan tervek, hogy egy intézménybe, Tökölön vonják őket össze, de ez egyelőre nem történt meg, viszont nagyon nagy valószínűséggel így lesz.

Robert Fico és Magyar Péter nyilvános üzengetéséről azt mondta, természetesen nem lehet olyan észszerű álláspont, amely a Beneš-dekrétumok nyomán a kollektív bűnösség elvét elfogadhatónak tartja, ezzel kapcsolatban pedig a szólásszabadság korlátozása különösen elfogadhatatlan. – Sajnálatos, hogy az e tekintetben súlyos hibát elkövető szlovák kormány nem változtat az álláspontján, és nem látja azt be, hogy az elfogadott büntető tényállás ellentétben áll ezekkel az elvekkel – jelentette ki. Megjegyezte, szerinte a helyzet a szlovák jogrendszeren belül orvosolható, támogatják a szlovákiai magyar párt ezzel kapcsolatos kezdeményezését, de felvetik majd nemzetközi fórumokon is. – Mindenkinek, akit a Beneš-dekrétumok alkalmazása miatt sérelem vagy kár ér, jogi képviseletet fogunk biztosítani nemzetközi fórumok előtt – mondta.

Arra a kérdésre, nincs-e aránytévesztés, hogy Ukrajna magyarországi nagykövetét bekéretik a nemzeti petíció miatt, de a szlovákot a Beneš-dekrétumok miatt nem, Gulyás Gergely azt mondta, ez felvethető, de ebben a külügyminiszter jogosult dönteni. Ennek apró szépséghibája, hogy éppen Orbán Viktor kormányfő utasította arra a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet. Szerinte ők jó kapcsolatokra törekednek valamennyi szomszédunkkal, de Ukrajnával ez több szempontból nem adott, mert a magyarok ellenérdekeltek abban, hogy az ukránok belépjenek az EU-ba és a NATO-ba. Úgy véli, az ukránokkal szemben elnézően viselkedik a kormány, és az álláspontjuk morálisan is helyes.