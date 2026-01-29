Gulyás Gergely a Beneš-dekrétumokról: Sajnálatos, hogy a szlovák kormány súlyos hibát követett el

Az Index úgy tudja, a Szőlő utcai után az ország összes többi javítóintézetét is bezárják, és létrehoznak egy országos intézményt, és a javítóintézetből a gyerekek biztosan a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe fognak átkerülni. Gulyás Gergely nem cáfolt, azt tudta megerősíteni, hogy pillanatnyilag négy helyen vannak a bűnelkövető fiatalok, és a büntetés-végrehajtás átvette ezek irányítását. Vannak olyan tervek, hogy egy intézménybe, Tökölön vonják őket össze, de ez egyelőre nem történt meg, viszont nagyon nagy valószínűséggel így lesz.Legfőbb ügyész: Érkeztek korábban is beadványok a Szőlő utcai ügyben, de a rendőrség megszüntette az eljárásokat„Az Orbán-kormány most évszázados, borzalmas visszalépést tett”
Robert Fico és Magyar Péter nyilvános üzengetéséről azt mondta, természetesen nem lehet olyan észszerű álláspont, amely a Beneš-dekrétumok nyomán a kollektív bűnösség elvét elfogadhatónak tartja, ezzel kapcsolatban pedig a szólásszabadság korlátozása különösen elfogadhatatlan. – Sajnálatos, hogy az e tekintetben súlyos hibát elkövető szlovák kormány nem változtat az álláspontján, és nem látja azt be, hogy az elfogadott büntető tényállás ellentétben áll ezekkel az elvekkel – jelentette ki. Megjegyezte, szerinte a helyzet a szlovák jogrendszeren belül orvosolható, támogatják a szlovákiai magyar párt ezzel kapcsolatos kezdeményezését, de felvetik majd nemzetközi fórumokon is. – Mindenkinek, akit a Beneš-dekrétumok alkalmazása miatt sérelem vagy kár ér, jogi képviseletet fogunk biztosítani nemzetközi fórumok előtt – mondta.Az Orbán-kormány jogi képviselettel segítséget nyújt a Beneš-dekrétumok kárvallottjainak
Arra a kérdésre, nincs-e aránytévesztés, hogy Ukrajna magyarországi nagykövetét bekéretik a nemzeti petíció miatt, de a szlovákot a Beneš-dekrétumok miatt nem, Gulyás Gergely azt mondta, ez felvethető, de ebben a külügyminiszter jogosult dönteni. Ennek apró szépséghibája, hogy éppen Orbán Viktor kormányfő utasította arra a külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet. Szerinte ők jó kapcsolatokra törekednek valamennyi szomszédunkkal, de Ukrajnával ez több szempontból nem adott, mert a magyarok ellenérdekeltek abban, hogy az ukránok belépjenek az EU-ba és a NATO-ba. Úgy véli, az ukránokkal szemben elnézően viselkedik a kormány, és az álláspontjuk morálisan is helyes.Beneš-dekrétumok: Szlovákia akár Magyarországon élő magyar állampolgárok ellen is indíthat büntetőeljárást