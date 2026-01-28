Legfőbb ügyész: Érkeztek korábban is beadványok a Szőlő utcai ügyben, de a rendőrség megszüntette az eljárásokat

eljárás;rendőrség;legfőbb ügyész;megszüntetés;Szőlő utca;

Nagy Gábor Bálint válaszából az nem derül ki, hogy 2013 és 2025 között pontosan hány feljelentés, jelzés vagy bejelentés érkezett az ügyészséghez, hány vádemelési javaslat született, de az sem, hogy az ügyészségen belül indult-e külön belső vizsgálat az esetleges mulasztások feltárására.

Az ügyészség szerint a Szőlő utca ügyében érkezett korábbi beadványokat a rendőrséghez továbbították, de az akkori nyomozásokat megszüntették – vette észre a Népszava. Ez Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszából derült ki, amelyet Szabó Tímea ellenzéki képviselőnek írt.

Szabó Tímea arról érdeklődött, hogy 2013 és 2025 között hány feljelentés, jelzés vagy bejelentés érkezett az ügyészséghez. Mi történt ezekkel az ügyekkel, érkezett-e vádemelési javaslat, valamint indult vagy indul-e belső vizsgálat?

A legfőbb ügyész válasza szerint az ügyészséghez a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban Juhász Péter Pál volt igazgató tevékenységéhez köthetően olyan beadványok érkeztek, amelyek a jelenleg folyamatban lévő büntetőeljárás elindítását megelőzően keletkeztek. Ezeket „további intézkedés céljából” a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrséghez továbbították. A rendőrség a beadványok alapján nyomozásokat rendelt el, majd a rendelkezésre álló adatok szerint az eljárásokat bizonyítottság hiányában megszüntette.

A válasz szerint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények miatt jelenleg is folyamatban van egy büntetőeljárás. Ebben az ügyben vizsgálják azokat a beadványokat is, amelyek a büntetőeljárás megindulását követően érkeztek az ügyészséghez.

A nyomozó ügyészségen létrehozott nyomozó csoport a Budapesti Javítóintézetet érintő bűncselekmények teljes körű feltárása érdekében soron kívül jár el. A nyomozás kiterjed minden olyan körülmény vizsgálatára, amely bűncselekmény gyanúját veti fel, így a korábban eljárt hatóságok esetleges mulasztásaira is.

Szabó egyébként a HVG cikke nyomán érdeklődött. A lap szerint már több mint egy évtizeddel Juhász Péter Pál letartóztatása előtt a gyermekvédelmi rendszer vezetői – köztük a TEGYESZ felső vezetése – részletesen jelezték az akkor Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy Juhász magatartása „a szociális munka etikai normáival összeegyeztethetetlen”, és konkrét kiskorúakkal kapcsolatban „gondoskodást meghaladó jelenlét” merült fel.