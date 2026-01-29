Úgy tűnik, cenzúrázni kezdték a Donald Trump számára kínos témákat az amerikai befolyás alá kerülő TikTokon, Jeffrey Epstein nevét le sem lehet írni

cenzúra;Egyesült Államok;Trump-adminisztráció;TikTok;

2026-01-29 19:08:00 CET

A minneapolisi hatósági fellépésről szóló videókat se szívesen tölti be a rendszer.

Úgy tűnik, nem kellett sokat várni ahhoz, hogy az amerikai befolyás alá került TikTokon elkezdjék cenzúrázni a Donald Trump számára kellemetlen témákat: alig néhány nappal azt követően, hogy a TikTok a kínai anyacégétől, a ByteDance-től egy részben Trump-közeli amerikai többségű tulajdonosi csoporthoz került, a felhasználók azt tapasztalták, hogy meg sem tudják említeni a néhai szexuális ragadozó Jeffrey Epstein nevét az üzeneteikben, emellett a minneapolisi tüntetések okozójával, az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hatósággal (ICE) kapcsolatos tartalmakat is cenzúrázzák.

Az amerikai közszolgálati rádió, az NPR felidézi, hogy a TikTok amerikai üzletágát azért adták át a többnyire amerikai befektetőkből álló konzorciumnak, hogy így vegyék elejét a Trump-adminisztráció betiltással való fenyegetőzésének a kínai anyavállalatához kapcsolódó nemzetbiztonsági aggályok címén. A vezető befektetők között van az 15 százaléknyi tulajdonrésszel az Oracle, amelyet a milliárdos Larry Ellison, Donald Trump közeli szövetségese vezet, az amerikai elnök Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata hónapok óta kínos téma az adminisztráció számára. (Van 15-15 százaléknyi tulajdonrésze a Silver Lake-nek, az AI-ban utazó abu-dzabi cégnek,, az MGX-nek, de Michael Dell családjának is. amellett, hogy a ByteDance 19,9 százaléknyi tulajdonrészt megtarthat magának.) Ami az ICE-szal kapcsolatos cenzúrát illeti, a felhasználók panaszai szerint az applikáció a minneapolisi razziákról és a tüntetéseket kiváltó halálos lövésekről szóló videókat nem nagyon akarja betölteni. A történtekre reflektálva az X-en már meg is jelent a #TikTokCensorship hashtag.

A legegyértelműbb beavatkozás Jeffrey Epstein említésekor mutatkozik meg: ha valaki olyan üzenetet fogalmaz meg, amely tartalmazza az „Epstein” szót, egy automatikus hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy a szöveg sértheti a TikTok közösségi irányelveit. Ugyanakkor a rendszerben még lehet némi baki, ugyanis amikor az NPR letesztelte a cenzúragépezetet, azt tapasztalták, hogy egyes felhasználók tudtak üzenetet küldeni az Epstein szóval, mások azonban valóban nem.

A TikTok amerikai részlegének szóvivője az amerikai közrádiónak úgy nyilatkozott, nincsenek szabályaik Jeffrey Epstein nevének a cenzúrázására és vizsgálják, mi okozza a problémát egyes felhasználók esetében. Azt viszont a vállalat elismerte, hogy a tulajdonosváltás óta technikai problémákkal küzdenek. Az Oracle feltételezése szerint ennek hátterében az Egyesült Államok középső és keleti részének nagy részét sújtó hóviharok állnak.