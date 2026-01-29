„Nem fogadjuk el a bocsánatkérést! Mondjál le!” – Elszabadultak az indulatok, roma tüntetők zavarták meg Lázár János gyöngyösi fórumát

Lázár János;tüntetés;

2026-01-29 18:20:00 CET

A fideszes politikus Magyar Pétert vádolta azzal, hogy kiforgatta a szavait. Videó!

Feszült légkörben kezdődött meg csütörtök délután az építési és közlekedési miniszter gyöngyösi fóruma - derül ki a Telex beszámolójából.

A Lázárinfó helyszínén roma aktivisták, politikusok és tiltakozók gyülekeztek az építési és közlekedési miniszter messzire visszhangzó kijelentései miatt, amely szerint a cigányság jelenti a belső tartalékot, ha vécékefével szaros mosdókat kell takarítani. Elég nagy a biztonsági készültség, a biztonságiak mellett rendőrök kutyával jöttek.

Szót kapott egy csepeli roma férfi, aki számonkérte Lázár Jánost, azt firtatva, milyen alapon beszélt arról, hogy a romák bizonyos munkákra lennének alkalmasak, és tiltakozásképpen piros lapot mutatott fel. Felidézte továbbá, hogy megítélése szerint az elmúlt években Orbán Viktor és Lázár János is több, a romákat érintő negatív kijelentést tett. Állítása szerint ezek hozzájárultak ahhoz, hogy sokan elhagyták az országot, és nem támogatják a Fideszt a választásokon.

„Az én fejemben a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány, vagy nem cigány, mert mindannyian magyarok vagyunk. (…) Mindenki ebben az országban magyar” - kezdte a válaszát Lázár János, mire egy magasba emelt roma zászló körül több résztvevő elkezdte skandálni: „Mondjon le”, „Takarodj!”, „Mocskos Fidesz!”, „Nem fogadjuk el a bocsánatkérést!” „Fidesz-maffia!”.

Felszólalásában a tárcavezető igyekezett csitítani a kedélyeket, miközben arról beszélt, hogy 2010-ben a Fidesz megállapodást kötött a cigánysággal egy segélyekre épülő rendszer helyett egy munkaalapú társadalom kialakításáról. Állítása szerint Magyarországon mindenkinek dolgoznia kell, aki erre képes, az állam feladata pedig az, hogy ehhez munkát és lehetőséget biztosítson. „Migráció helyett integrációt javaslunk mindenki számára” - mondta, ezt követően pedig arról beszélt, az Orbán-kormány rendet teremtett és munkát biztosított, és szerinte azok, akik betartják a szabályokat és a társadalmi normákat, számíthatnak a többség támogatására.

Lázár János Magyar Pétert vádolta meg azzal, hogy a szítja a feszültséget és „kiforgatja” a szavait.

Magyar Péter az, aki kijátssza a faji kártyát, Magyar Péter uszítja a cigányokat a magyarok ellen, Magyar Péter a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot a magyar többséggel szemben

– állította emelt hangon beszélő Lázár János, akinek z ekkor már a tiltakozók bekiabálásait kellett túlharsognia. A Tisza Párt elnöke olyan káoszt hozna az országra, amilyet a tiltakozók teremtettek a teremben – kockáztatta meg