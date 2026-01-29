Bocsánatot kért a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amiért vécékefével ragasztották le az emlékműveket a Muzsikus cigányok parkjában

Lázár János;bocsánatkérés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Muzsikus Cigányok Parkja;

2026-01-29 18:08:00 CET

Kicsit visszafelé sült el a poén.

Nem a legjobban sült el az a vicce, amellyel a kétfarkúak reagáltak Lázár János ominózus mondataira a cigányságról és a vécékefékről. Mint ismert, az ellenzéki párt aktivistái vécékeféket ragasztottak Budapesten a Muzsikus cigányok parkjában található emlékművekre. A párt józsefvárosi szervezete emiatt most bocsánatot kért, jóllehet az akció mögött állításuk szerint a szegedi szervezetük állt.

„Kedves Mindenki! Az elmúlt napokban sokat gondolkoztunk a szegedi kutyapártosok Muzsikus cigányok parkjában végrehajtott vécékefés akcióján, beszéltünk számos roma polgártársunkkal, ismerősünkkel, barátunkkal. Ugyan a szegedieket is a legjobb szándék - Lázár János vállalhatatlan mondatai iránt érzett közös ellenszenvünk és az arra való figyelemfelhívás - vezérelte, téves eszközt választva azokat is sikerült megsérteni az akcióval, akik mellett mindannyian ki akartunk állni - a roma közösséget” - olvasható a bejegyzésben.

Az ellenzéki párt szerint az akció elvonta a figyelmet Lázár János mondatairól és a Fidesz szégyenteljes roma politikájáról is, miközben pont erre szerette volna a figyelmet felhívni. Mindezt sajnálják, bocsánatot kértek, beleértve a cigány muzsikusok hozzátartozóit. A továbbiakban hasonlóan érzékeny témákban csak az érintett közösséget bevonva nyilvánulnak meg - ígérte a józsefvárosi MKKP.