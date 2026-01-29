Lázár János piros lapot kapott, nem bocsátanak meg a romák

rasszizmus;tiltakozás;Lázár János;Gyöngyös;Lázárinfó;

2026-01-29 20:08:00 CET

Feszült hangulatban kezdődött a gyöngyösi Lázárinfó csütörtök délután. Romák skandálták, hogy nem bocsátják meg a vécékefés kijelentést és a miniszter lemondását követelték.

„Rengeteg roma érkezik majd vécékefével, hogy így tiltakozzon Lázár János múlt heti Balatonalmádiban tett kijelentése ellen” – hívták fel a figyelmünket gyöngyösiek a közlekedési miniszter csütörtök délutáni, a Mátra Művelődési Központban tartott szokásos Lázár-infója előtt. Ehhez képest a helyszínen egyetlen vécékefés tiltakozót sem sem láttunk mindössze egy asszony jelezte: a táskájában van egy, ha úgy alakul akár elő is veheti. A tárcavezető romákra tett mondatait az elmúlt napokban az egész ország megismerte. Azt mondta: Magyarország lezárta a határait a migránsok előtt, így „nem marad más választás, mint föltárni a belső tartalékokat. Ez a magyar tartalék a magyar cigány emberek közössége. Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák. Akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.” Ez a mondat a cigányság körében is nagy vihart kavart, Magyar Péter pedig azt ígérte, ezer települést járnak majd végig hangosbemondókkal a hátrányos helyzetű térségekben, hogy mindenki megismerje, mit gondol róluk a fideszes kormány.

A Lázárinfónak helyet adó épülethez vezető úton szinte minden sarkon rendőrök álltak, láthatóan felkészülve egyfajta provokációra. Odabent a nagytermében jól láthatóan azok ültek nagy számban – idős nyugdíjasok, tanárok, környékbeli polgármesterek, gazdálkodók, akik inkább jobboldali szimpátiájukról ismertek. A helyi és máshonnan érkező romák inkább álltak, az előtérbe kiszorulva.

– Önök mit szóltak Lázár János vécékefés kijelentéséhez? – fordulok oda három roma férfihez és egy nőhöz, akik az előtérben ácsorogtak. Kiderül: épp a helyi cigány önkormányzat vezetőit szólítottam meg, akik mindjárt közölték, ők fideszesek, nekik nem fájnak Lázár János szavai.

– Mindenkinek lehet egy rossz mondata, nem? Magyar Péternek is volt ilyen, utál minket, romákat. – Mi volt az ő rossz mondata? - Arra nem emlékszem. Meg aztán a magyarok, jaj, most mennyire féltik szegény romák érzékenységét! Akkor bezzeg nem ilyen érzékenyek, amikor munkát kell adni

vagy a gyerekeiknek a gyerekeink mellé ülni az iskolapadban - mondta egyikük. Később elárulják, a Durándában laknak, ami Gyöngyös elhíresült roma telepe. Rákérdezek: az utóbbi években mennyit fejlődött a lakhelyük, mire tanácstalanul összenéznek. – Hát, az utat évek óta ígérik, hogy megjavítják, aztán nem nagyon lett semmi. Már a negyedik ételszállító autót kell lecserélni, mert tönkremegy a kátyúban. Ennek ellenére is a Fideszre szavaznak – mondják a mellettük állók –, mert ha Magyar Péter és a Tisza győz, akkor háború lesz, és ők nem akarnak harcolni.

Odabent azonban egyre harcosabb lett a hangulat, miután ugyanis Lázár János felsorolta a kötelező elemeket, Brüsszelt, Kijevet, a magyarok pénzét és érdekeit, egy csepeli roma férfi, Varga József emelkedett szólásra.

- Miniszter úr, hogy lehetett a cigányokat így megalázni, amikor ma Magyarországon ami szép és jó van, azt mind a cigányok építették. Maga az iskolapadból jön, mi meg járdákat aszfaltozunk és házakat húzunk fel.

Maga hét-nyolcszázezer romának azt üzente, hogy értéktelen, mert csak vécét pucolni jó! - mondta. Lázár János erre azt felelte: az ő szemében nincs olyan, hogy cigány vagy magyar, mert ebben az országban mindenki magyar. - Ezt mondta Orbán Viktor is. Mi 2010-be kötöttünk egy megállapodást a hazai cigánysággal, hogy a segély alapú társadalom helyett munka alapú társadalmat építünk és ehhez most is tartjuk magunkat – jelentette ki. Szavaira a hátsó sorokból felzúgott a „Fidesz maffia!!!”, a Lázár takarodj!!! Nem bocsájtunk meg! és a "Mondjon le! Mondjon le!", sokan pedig – bizonyára a vécékefe helyett – piros cédulákat emeltek a magasba. A miniszter minderre emelt hangon, kiabálva reagált, szerinte a szavait Magyar Péter forgatta ki, a Tisza elnöke az, aki a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot, de káosz lesz, ha az embereket összeugrasztják. Később higgadtabb hozzászólások következtek Orsós János, a miskolci Ámbédkar iskola alapító-tanára és Lőcsei Lajos a Momentum országgyűlési képviselője is szelíd hangon azt kérdezte: hogyan magyarázza meg a diákjainak, a gyerekeknek, hogy ők csak egyfajta tartalékot jelentenek a Fidesz számára?

A Lázár-infó lapzártánk idején még tartott, de a tüntetők távozása után inkább már csak az utak, a járdák minősége, a vasútállomások, buszmegállók állapota, s a helyi közbiztonság vetődött fel zömmel kérdésként, amit Lázár János rutinos politikushoz méltón szépen meg is válaszolt, miközben mellette a pulton az arcképével díszített, s a „Bárhol, bárkivel, bármikor feliratot” viselő pólókat, pulóvereket, valamint a Lázár-infót reklámozó bögréket árulták az aktivisták.