A Digitális Polgári Köröket szervező cég működtetheti a Facebookon feltűnt fideszes kamuprofil-hálózatot

Fidesz;Digitális Polgári Körök;Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség;

2026-01-30 10:00:00 CET

A fiókok fő funkciója a kommentelés, és meglepő módon a profilokat leggyakrabban Orbán Balázs bejegyzései alá „vezényelték ki”.

A tavaly júliusban alapított Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség a Fideszhez több szálon kötődő Digitális Polgári Körök nevű „civil” kezdeményezés háttérszervezete: felel a „háborúellenes” gyűlések lebonyolításáért, üzemelteti a honlapot, és kezeli a felhasználók adatait. Van azonban egy nyilvánosság elől elrejtett feladata is: a XIII. kerületi irodájában ma már több mint száz ember dolgozik, akik közül többen hamis profilokat kezelve erősítik a Fidesz online jelenlétét – derül ki a 444 cikkéből.

A portál egy, a cég belső működésére rálátó forrása szerint van egy 5–7 fős stáb – amit ő csak „legbelső körként” emleget –, és ennek feladata

„kamuprofilok gyártása, Facebook-csoportok felvásárlása és azok átnevezése”.

A 444 forrása mindössze 14 gyanús Facebook-oldalt jegyzett le, ám ezekből kiindulva, valamint további dokumentumokból

a portál egy jóval kiterjedtebb, több mint 120 elemből álló Facebook-oldalhálóhoz jutott.

Ez megegyezik azzal a hálózattal, amelyet a Telex korábban már feltérképezett, akkor azonban még nem volt bizonyítható, hogy a hálózat működtetése közvetlenül a céghez kötődik.

Bár első ránézésre a Facebook-oldalaknak semmi közük egymáshoz, valójában

a többségüket október 28–29-én hozták létre, oldalként, nem magánszemélyként. Ez nem mellékes különbség, az oldalak ugyanis hirdethetnek, és megfelelő aktivitás mellett a platform a tartalomgyártást is jutalmazhatja.

kölcsönösen követik egymást.

előéletük alapján több névváltoztatáson is átestek, több közülük kezdetben mindössze egy „oldal” megjelölést és egy sorszámot viselt, mielőtt más nevet kapott volna.

a neveket körülbelül kéthavonta váltogatják, az első nagy átnevezési hullám november 24-én, a második pedig január 7-én történt.

a 120 vizsgált fiók közül 39-nek – vagyis az oldalak közel egyharmadának – még profilképe sincs, míg a többieké kevésbé vagy nagyon is feltűnően mesterséges intelligencia segítségével készült.

szinte kizárólag szöveges posztokat tesznek közzé.

ugyanazokat a fideszes politikusokat, kormánytagokat, valamint a Mathias Corvinus Collegiumhoz köthető szereplőket követik. A listán többek között Takács Péter egészségügyi államtitkár, Csuzda Gábor fideszes országgyűlési képviselő, Szalai Zoltán, az MCC igazgatója, illetve Lázár János, Szijjártó Péter, Szalai Zoltán, Orbán Balázs, Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor szerepel.

A 444 szerint

az oldalak létrehozása és január 27. között a hálózat összesen 2879 bejegyzéssel árasztotta el a Facebookot. Előfordult az is, hogy szóról szóra ugyanaz a „gondolat” jutott eszükbe ugyanabban a pillanatban.

Egy, a portál birtokába került dokumentumból kiderül, hogy a profilok nemcsak a saját oldalaikon aktívak, hanem különböző Facebook-csoportokba is posztolnak. A táblázat alapján a DDÜ alkalmazottai nyomon követik, hogy egy-egy csoporthoz való csatlakozás már megtörtént-e, vagy az adott felület még „gazdátlan”.

A fiókok fő funkciója nem a posztolás, hanem a kommentelés, és meglepő módon

a DDÜ alkalmazottai által kezelt profilokat leggyakrabban Orbán Balázs bejegyzései alá „vezényelték ki”.

Október óta visszatérő mintázat, hogy ezek a fiókok sietnek „rendbe tenni” a kommentmezőt a miniszterelnök politikai igazgatójának posztjai alatt. A networkhöz tartozó kamuprofilok kisebb számban feltűntek Magyarország Kormánya, Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János, Szentkirályi Alexandra és Rákay Philip posztjai alatt is. Emellett a fitnesz-influenszer Schobert Norbertet és az olimpiai bajnok kajakozót, Kucsera Gábort is megvédték, amikor a Fidesz számára kedvező témában tettek közzé videókat. De a kormányközeli sajtótermékeket sem kerülték el, megjelentek az Index és az MCC tulajdonában lévő Mandiner felületein is.