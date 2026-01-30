Ezúttal magyar termék? – Korrupcióba kevernék Magyar Pétert

korrupció;titkosszolgálatok;lejáratás;dezinformáció;Magyar Péter;

2026-01-30 11:52:00 CET

Mivel sem a „brüsszelezés”, sem az állítólagos „Tisza-adóról” szóló hamis dokumentumok felhasználása nem járt kellő sikerrel, Magyar Péter lejáratását korrupciós vádakkal kísérlik meg, összekapcsolva az ukrán szállal.

Erre már volt kísérlet a magyar katonai titkosszolgálat kárpátaljai ügynökeinek letartóztatása kapcsán. A kormánypropaganda eddig az ukránellenes hangulat felkorbácsolásában volt a relatíve legsikeresebb Magyarországon, így logikus lenne, hogy ezzel pörgetnék fel a lejárató kampányt.

A European Center for Investigative Journalism (ECIJ) angol nyelvű „oknyomozó” portál egy január 29-én megjelent Magyar Péter magyar politikus 16,7 millió dolláros ukrán pénzügyi csaláshoz kapcsolódik című, cikkben állítja, hogy a Tisza Párt vezetője 2024-es nyári kijevi útja alatt működött közre abban, hogy a címben jelzett összeg az Egyesült Királyságba jusson a magyar GOLAND Kft. bevonásával.

Ha az érdekek felől nézzük, a Tisza vezetőjének nyilván nem érdeke, hogy ilyen üggyel tönkretegye választási esélyeit. A kormányzatnak viszont elsődleges, hogy Magyar Pétert mindenáron, az immár ellenséggé vált Ukrajnával összekapcsolva lejárassa. Innen tekintve ez egy lejárató titkosszolgálati akciónak tűnik.

A cikkhez mellékelt „szállítólevél” igencsak gyanús. Egy valódi, nemzetközi szállítás valódi bizonyítására ez nagyon kevés. Nincs nyomtatott fuvarlevélszám, vagy bármilyen azonosító szám, hiányzik az áru megnevezése, méretek, érték, aláírás(ok). Furcsa, hogy Magyarország angol nevét elütötték (Hundary), a dátum pedig félig magyar (elől az évszám) félig angol (előbb a nap, azután a hónap). A cím (Covent Garden, London) olyan negyed, ahová nemigen szállítanak ekkora csomagokat. Zavaros az is, hogy milyen dokumentumokra hivatkozik a cikk. A „nyomozás” kronológiájában vámnyilatkozatot említ, a képaláírásban „szállítási nyilatkozatot” (transport declaration), ami nem ugyanaz, mint a szállítólevél (waybill). A leggyanúsabb azonban, hogy a feladónál mindössze egy név, Magyar Péter neve szerepel, ez a „bizonyító erejű” írásos nyom. Ám egy ilyen rovatban valójában cégnévnek kellene szerepelnie.

Rákeresvén az ecij.org portálra, olyan, mintha kifejezetten ennek a hírnek a közlésére hozták volna létre. Az első jegyzett „hírek” januárban jelentek meg, esetleg tavaly év végén. Feltűnő, hogy a cím könnyen összetéveszthető az icij.org portállal. Az utóbbi (International Consortium of Investigative Journalism) egy valós oknyomozó portál, ellenőrizhető múlttal és résztvevőkkel. Ilyen az ECIJ esetében nincs, az interneten sehol máshol nincsenek kapcsolatai, összeköttetései, nem hivatkoznak rá.

A cikkről immár rutinszerűen megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, ChatGPT-t, a Claude-ot, a Perplexityt, a Geminit és a Copilotot is. Bár a Claude és a Perplexity inkább befolyásoló, mint oknyomozó írásnak tartja, a szöveget inkább angol anyanyelvi szerzőnek tulajdonítja. A ChatGPT, a Gemini és a Copilot is egyetért abban, hogy ez nem oknyomozó anyag, mint ahogyan az ECIJ sem oknyomozó portál. Célját egyértelműen befolyásoló, lejáratóként jelölik meg, amely a választási kampány logikájába illik. Ezt támasztja alá, hogy eleve bűnösséget sugall. Mindössze egy anonim forrásra utal, nem támasztja alá más forrásokkal, adatokkal az állításait.

E három mesterséges intelligencia szintén egyetért abban, hogy a legvalószínűbb a magyar anyanyelvű szerző, de második vagy harmadik helyen felvetik az orosz vagy ukrán anyanyelvűséget is.

A Gemini külön kiemeli az anyag „hírszerző stílusát”, majd így összegzi álláspontját: „Ez a szöveg egy hibrid alkotás. A vázát és a politikai kontextust egy magyarul jól tudó stratégia rakta össze (hogy a magyar választási esélyeket pontosan lássa), de a konkrét »leleplező« adatokat és a nemzetközi körítést egy szláv (valószínűleg ukrán vagy orosz) hátterű dezinformációs szakember adta hozzá”.

A teljes kontextus alapján felvetődik a kérdés: magyar vagy magyar részvételű, de orosz hátterű titkosszolgálati vagy akcióról van szó? Ha igen, az alapjaiban sérti a nemzetbiztonsági törvényt, és egy működő demokráciában indokolttá tenné a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának azonnali összehívását az ügy kivizsgálására. Példátlan lenne, hogy a nemzetbiztonságinak nevezett szolgálatokat a hatalom a saját belpolitikai céljaira, a hatalom megtartására használná.