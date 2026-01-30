Most egy tiszaföldvári lúdtelepen jelent meg a madárinfluenza

madárinfluenza;Jász-Nagykun-Szolnok megye;Tiszaföldvár;NÉBIH;

2026-01-30 09:25:00 CET

Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, egy májhasznú lúdtelepen a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett állomány felszámolása folyamatban van.

A Nébih közleménye szerint

a madárinfluenzát Tiszaföldváron, egy mintegy 17 660 egyedet számláló állományban erősítették meg.

A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet, a mintákból a vírus H5N1 altípusát mutatták ki.

A telep körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság, az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

A Nébih közleményében hangsúlyozza, hogy a betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.