Most egy tiszaföldvári lúdtelepen jelent meg a madárinfluenza

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, egy májhasznú lúdtelepen a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, az érintett állomány felszámolása folyamatban van.
A Nébih közleménye szerint
a madárinfluenzát Tiszaföldváron, egy mintegy 17 660 egyedet számláló állományban erősítették meg.
A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet, a mintákból a vírus H5N1 altípusát mutatták ki.
A telep körül 3 kilométer sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság, az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.Nógrád vármegyében is megjelent a madárinfluenza
A Nébih közleményében hangsúlyozza, hogy a betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.Terjed a madárinfluenza Európában