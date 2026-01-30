Volodimir Zelenszkij elutasította a Kreml meghívását, inkább meghívta Vlagyimir Putyint Kijevbe

Kijev;Vlagyimir Putyin;meghívás;Volodimir Zelenszkij;

2026-01-30 12:47:00 CET

Jelenleg az sem világos, mikor folytatódnak az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások.

Elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kreml azon javaslatát, hogy Moszkvában tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal, de közölte, hogy készen áll a találkozóra. „Akár meghívhatom Kijevbe is, hadd jöjjön. Nyíltan meghívom, ha el mer jönni” - fogalmazott az ukrán elnök a Kyiv Independent szerint.

Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin kerüli a személyes találkozókat, jóllehet a Kreml részéről Jurij Uszakov arról beszélt, hogy Moszkva kész garantálni az ukrán elnök biztonságát és munkakörülményeit, ha Oroszországba érkezik tárgyalni. Oroszországban és Belaruszban azonban Zelenszkij nem akar tárgyalni, mert mint mondta, Moszkva az agresszor, Minszk pedig a partnere. Az ukrán elnök előzőleg Törökországot javasolta helyszínül, de ezt Putyin elutasította. Legutóbb a két vezető 2019-ben találkozott egymással személyesen.

Az ukrán, orosz és amerikai tisztviselők legutóbb január 23-24-én tárgyaltak Abu-Dzabiban, a megbeszélés azonban érdemi előrelépés nélkül zárult. Zelenszkij jelen állás szerint nem tudta megmondani, hogy mikor várható legközelebb hasonló, mint mondta, ez jelenleg az Egyesült Államok és Irán potenciális hadi konfliktusától is függ.

Vlagyimir Putyin Donald Trump által bejelentett állítólagos ígéretéről, miszerint egy hétig nem lövi Kijevet, az ukrán elnök azt mondta, Kijev és Moszkva között nem volt közvetlen megállapodás az energialétesítmények elleni csapások leállításáról, de ígéretet tett arra, hogy Ukrajna kész tartózkodni a hasonló támadásoktól, ha Oroszország is ugyanezt teszi.