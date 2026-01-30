Donald Trump agitátornak és potenciális lázadónak nevezte az ICE által lelőtt férfit

gyilkosság;Egyesült Államok;Donald Trump;Minneapolis;

Az amerikai elnök egy, a férfi meggyilkolása előtt 11 nappal készült felvétel nyomán kezdte mentegetni az ICE-t.

Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) által megölt Alex Prettit pocskondiázta Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön, miután a férfiról napvilágot látott egy korábbi videó, ami a meggyilkolása előtt 11 nappal készült, és amin az ICE ügynökeivel kiabál, továbbá belerúg a kocsijukba.

Az Egyesült Államok elnöke pedig megragadta az alkalmat, hogy a 37 éves ápoló megölését magyarázza. „Az agitátor és talán lázadó Alex Pretti megítélése jelentősen romlott a nemrég nyilvánosságra került videó révén, amin egy nyugodt, önuralmát megőrző ICE-ügynök arcába ordít és köpköd, majd őrülten belerúg egy új és nagyon drága kormányzati járműbe, olyan keményen és erőszakosan, hogy a hátsó lámpája darabokra tört” - írta Trump. Hozzátette: „Ez az erőszak és a düh igazi megnyilvánulása volt, mindenki láthatta, hogy őrült, és elvesztette az önuralmát. Az ICE-ügynök nyugodt és higgadt maradt, ami ilyen körülmények között nem könnyű dolog!”

Kristi Noem belbiztonsági miniszter Alex Pretti meggyilkolása után egyebek közt azt állította, hogy a férfi fegyverrel hadonászott, később azonban kiderült, hogy ez hazugság: bár valóban volt nála fegyver - amit engedéllyel tartott - azt nem vette a kezébe, csak a telefonját tartotta, ám az ICE ügynökei a földre teperték és lelőtték.

Alex Pretti megölése nem az első, megbotránkoztató haláleset, ami az ICE közelmúltbeli tevékenységéhez kötődik: január 7-én a 37 éves Renée Good-ot lőtték fejbe. A hatóságok ezt eleinte azzal magyarázták, hogy a nő megpróbálta őket elgázolni, az esetről készült videófelvételek és szemtanúk azonban igazolták, hogy ez sem igaz. A gyilkosság miatt heves tüntetéssorozat kezdődött Minneapolisban.