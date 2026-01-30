Öngyilkossági kísérlet: bántalmazott kisfiú akasztotta fel magát egy tantermi fogasra

„Egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában” – írta a hvg a Facebookon a Fejér megyei város református lelkésze, Darvas-Tanács Erik csütörtöki Facebook-posztjára hivatkozva. Az ügyről az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a helyszínről egy gyermeket szállítottak stabil állapotban gyógyintézetbe, a rendőrség későbbre ígért tájékoztatást.
Az iskola fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ a lap kérdésér a következőket válaszolta: „A fenntartó az intézményvezetőtől értesült az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában történt, tanulók közti konfliktusról, amelynek során egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott. A tanulót a társai azonnal leszedték a fogasról, sérülés nem történt. Az érintett tanulók felelősségét fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az iskola.” A hvg-nek több helybeli is azt mondta a HVG-nek: a kisfiú az ötödik osztályba jár, és hosszú ideje bántalmazták verbálisan és fizikailag is az osztálytársai.
A tankerület elismerte, hogy az utóbbi időben több bejelentés is érkezett hozzájuk az intézményben előforduló fegyelmi problémákról. – Azok kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik, a kialakult helyzet kezelését iskolapszichológus is segíti – tették hozzá. Gólics Ildikó, Ercsi polgármestere telefonos megkeresésre nem reagált, szinte azonnal letette a telefont, de írásban sem válaszolt, ahogyan az iskola igazgatója sem.Sok gyerek azonnal dührohamot kap, live-olnak, ha baj van
A hvg úgy tudja, a rendszeres bántalmazás miatt mondott fel az iskolában korábban dolgozó iskolaőr. Jelenleg senki sem tölti be ezt a pozíciót, a tankerület ezt korábban jelezte a rendőrségnek. A tarthatatlan helyzettel nemrég a helyi képviselő-testület is foglalkozott, mert szerintük az elmúlt időszakban megszaporodtak az agresszív cselekmények, verekedések, rongálások, valamint a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok. Az iskola igazgatója mindezek miatt azt kérné az önkormányzattól, hogy „korszerű biztonságtechnikai kamerarendszert” építsen ki az intézményben. A testület együttműködéséről biztosította az intézményvezetőt.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.