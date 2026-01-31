Szijjártó Péter: Orosz Örsöt elengedték, nem indul ellene eljárás

Szijjártó Péter;Benes-dekrétumok;Orosz Örs;

2026-01-31 07:39:00 CET

A határon túli magyar politikust azért tuszkolták rendőrautóba, mert nem vette le a láthatósági mellényét, amelyen az szerepelt, hogy megkérődjelezi a Beneš-dekrétumokat.

Amint a Népszava is beszámolt róla, rendőrök vitték el a péntek este tartott pozsonyi tüntetésről Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát, miután egy láthatósági mellényt viselt, amelyen az szerepelt, hogy megkérdőjelezi a magyarokat kollektív bűnösként megbélyegző Beneš-dekrétumokat.

Mint ismert, az Orbán Viktor szövetségesének számító Robert Fico által vezetett szlovák kormány egy olyan törvényt fogadtatott el, amely a dekrétumok vitatását akár fél éves börtönbüntetéssel is sújthatja. Az ennek szóló üzenettel ellátott láthatósági mellényt a rendőrök le akarták vetetni Orosz Örsről, aki azonban ennek nem tett eleget, ezért tuszkolták be a rendőrautóba.

Az ügyben azóta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megnyilvánult. A tárcavezetőre jellemző kemény stílus - amikor például uniós nagyköveteket kell megfenyegetni - ezúttal is elmaradt, közölte viszont, hogy kapcsolatba lépett a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval, aki elmondta, hogy Orosz Örsöt elengedték és elviekben nem indul ellene semmilyen eljárás.

„A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk. Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) - többször is, eddig is és ezután is” - fogalmazott a tárcavezető, zárójeles megjegyzésével feltehetően azt magyarázva, miért nem járt el az ilyenkor elvárható protokollnak megfelelően, behívatva a nagykövetet (miként azt más országok esetében adott esetben sokkal csekélyebb ügy, például egy-egy Orbán-kormányt ért bírálat esetén is megteszi).