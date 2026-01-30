Rendőrök vittek el egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről, mert nem vette le a láthatósági mellényét a felirattal, hogy megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat

Szlovákia;tüntetés;Benes-dekrétumok;

2026-01-30 21:18:00 CET

Mindeközben a Fidesz káderképzője, az Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium éppen Szlovákiában tartja a téli táborát.

Rendőrök vitték el a péntek este tartott pozsonyi tüntetésről Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség politikusát – írja az Új Szó. A demonstrációra sokan láthatósági mellényben mentek el, amelyen az szerepel, hogy a nemrég hatályba lépő törvényi tilalom ellenére megkérdőjelezik a felvidéki németeket és magyarokat megbélyegző Beneš-dekrétumokat. Orosz Örs bűne az volt, hogy nem vette le magáról a láthatósági mellényét, rajta a következő felirattal: „Megkérdőjelezzük a Beneš-dekrétumokat”.

Mint ismert, a Robert Fico miniszterelnök mögött álló Smer–Hlas–SNS-kormánykoalíció 2025 decemberében átvitte a pozsonyi parlamenten a szlovák büntető törvénykönyv módosítását, amely szerint Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésért is fél év börtönre lehet ítélni valakit. Bár a lépést be- és külföldön is hatalmas felhördülés fogadta, a magyar kisebbségek védőszentjének a szerepében tetszelgő Orbán-kormány kritikai értéke ezúttal kihagyott, a kezdeti hallgatás után egy hónap múltán is csak fékezett habzással hajlandó elítélni a Fico-kormányt. Ennek az az oka, hogy Orbán Viktor számít Robert Ficóra az Európai Unió elleni bornírt harcában. A Fideszen múlott, hogy az Európai Parlament sem tudta elítélni, ami Szlovákiában történt, nem mellesleg – hívta fel a figyelmet Juhász Imre ombudsman – Szlovákia akár Magyarországon élő magyar állampolgárok ellen is indíthat büntetőeljárást.

Ami a Köz.ügy által szervezett pénteki pozsonyi tüntetést illeti, az óvárosi Fő téren tartott demonstráción több mint ezer ember jelent meg, főleg magyar, de elvétve szlovák szót is lehetett hallani.

Felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is, – Nem engedjük, hogy a rosszul értelmezett nemzetállam szellemisége tönkre tegye a jövőnket, és nem hagyjuk, hogy mi újra ártatlanul vádlottakká váljunk. Nem vagyunk bűnösök, ha követeljük a kollektív megbélyegzés elítélését és egy kölcsönös, konkrét bocsánatkérésre alapozott történelmi megbékélést” – idézte az Új Szó a politikust, aki szerint elfogadhatatlan, hogy 2026-ban a kollektív bűnösség ellen küzdőket bűnösnek nevezze a Fico-kormány és a szlovák igazságszolgáltatás. A Beneš-dekrétumok elleni petíciót – amelynek az egyik kezdeményezője Orosz Örs volt – eddig nyolcezren írták alá.

Mindeközben a Fidesz káderképzője, az Orbán Balázs vezette Mathias Corvinus Collegium éppen Szlovákiában tartja a téli táborát.