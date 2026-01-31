Meghalt Fenyő Miklós

gyász;Fenyő Miklós;halálhír;

2026-01-31 08:16:00 CET

Az énekes-dalszerző 78 éves volt.

78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, az egykori Hungária frontembere.

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült. Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad” - jelent meg a hír a zenész Facebook-oldalán, hozzátéve, a család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

Fenyő Miklós január elején került kórházba tüdőgyulladással. Legutóbb január 22-én közöltek róla hírt a Facebook-oldalán, amely arról szólt, hogy a tüdőgyulladásból lassanként felépül, de a szövődményeivel nagy küzdelem zajlik.

Fenyő Miklósnak 2024-ben támadtak már egészségügyi problémái, egy felső légúti fertőzés miatt berekedt, elváltozásokat találtak a hangszálain. Emiatt le kellett mondania az az évi karácsonyi koncertjét – Ez életem legszomorúbb karácsonya – mondta akkor.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. A családjával 956 novemberében távozott az Egyesült Államokba, New Yorkban tanult, de néhány év múlva már vissza is tért. Még 1964-ben alapította első együttesét, a Syconort, ,amelyet aztán a Hungária követett 1967-ben, amelynek az első korszaka 1983-ig tartott. Szólókarrierbe 1994-ben kezdett végleg, Made in Hungaria címmel 15 évvel később, 2009-ben film készült az életéről.

Azt éreztem, hogy mindig divatban vagyok. A kilencvenes években épp olyan sikerem volt, mint a hatvanasokban – mondta abban az interjúban, amelyet még 2019-ben adott a Népszavának.