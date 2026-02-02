Nyilvánosság elé állt a roma családanya, akit Orbán Viktor bűnözőnek nevezett csak azért, mert tüntetett Lázár János ellen

választás;Lázár János;Orbán Viktor;romák;

2026-02-02 06:36:00 CET

Senki sem vezényelte oda a z építési és közlekedési miniszter fórumára.

Soha nem követett el bűncselekményt, rendesen neveli a gyerekeit - erről beszélt az RTL Híradónak egy roma származású családanya, aki részt vett Lázár János gyöngyösi fórumán.

„Ez nagyon kemény volt. Én végigsírtam a délelőttöt komolyan, és most is a sírás van rajtam, mert anyukámék felhívtak, és azt mondták, hogy szégyent hoztam rájuk” - fogalmazott a csatornának Sikos Katalin, kétgyermekes roma édesanya. Azután hívták fel a szülei, hogy Orbán Viktor egy bejegyzésben arról írt a közösségi oldalán, hogy „bűnözőket” vezényelt a Tisza Párt csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket.

Az asszony azt mondta, senki sem vezényelte oda őket, és nem bűnöző. Szerinte az Orbán-kormány ezzel szeretné hitelteleníteni a mondandóját. Sikos Katalin férjével tisztességesen próbálják nevelni a gyerekeiket, akik közül az egyik súlyosan autista. Amíg vele van otthon, tanul, magyar-angol szakos tanár szeretne lenni. Az asszony megbélyegzésként éli meg a történteket, mivel szerinte az Orbán-kormány az elmúlt években sem állt ki mellettük, a rasszista kijelentések mellett az elmúlt években alig tett valamit a cigányságért.