Harminc napra letartóztatják Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

2026-02-02 06:43:00 CET

Mezei Zsoltot hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként a múlt héten.

A bíróság szombaton harminc napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását – írja a kormánypárti Magyar Nemzet az ügyészség tájékoztatása alapján.

A Központi Nyomozó Főügyészség múlt csütörtökön számolt be arról, hogy vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét. Bár a gyanúsítottat nem nevezték meg, egyértelműen Mezei Zsoltról volt szó. Mint korábban mi is hírt adtunk, a Demokratikus Koalíció politikusánál aznap reggel rendőrök jelentek meg, házkutatást tartottak, majd bevitték a férfit.

A vádhatóság azt közölte, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint egy közbeszerzési eljáráson nyertes gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosságmentesítését. A vállalkozási díj éves szinten nettó 50 millió forint volt. A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a munkálatokat végző cég vezetőjével, hogy szeretné, ha az általa képviselt gazdasági társaság részt venne a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi félmillió forint megfizetését kérte. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és hivatali működésének befolyásolása érdekében a megállapodás szerinti összeget három alkalommal ki is fizette az alpolgármesternek. Az időközben kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a cégvezető által képviselt cég lett. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az 5 hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke múlt héten, a Mezei Zsoltnál tartott házkutatást követően közölte, szerinte azt látni, hogy ahogy közelednek a választások, a Fidesznek lassan nem marad más eszköze, „megfélemlít, megzsarol, megvádol”. – Minket, a Demokratikus Koalíció képviselőit nem lehet így elhallgattatni és nem lehet minket megfélemlíteni – hangsúlyozta a politikus.