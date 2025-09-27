A szervezet szerint az izraeli hadsereg támadásai elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a dolgozóikra.
A magát békepártinak nevező Orbán-kormány a napokban egymaga feküdt keresztbe annak a közös EU-s nyilatkozatnak, amely humanitárius tűzszünetet sürget a háború sújtotta térségben.
Az Orvosok Határok Nélkül szervezetnek (Médecins Sans Frontières - MSF) ítélte idén a Nyílt Társadalom Díjat (CEU Open Society Prize) a Közép-európai Egyetem (CEU) a világon a humanitárius területen betöltött bátor vezető szerepéért.
Franciaország és Törökország is azzal vádolta Oroszországot, hogy háborús bűnöket követett el Szíriában. Az orosz légierőt teszik felelőssé több kórház és iskola elleni légicsapásokért. Több mint ötven polgári személy veszítette életét a hétfői légicsapásokban, több tucatnyian megsebesültek. Négy kórházba és egy iskolába csapódott rakéta a lázadók ellenőrzése alatt álló észak-szíriai területen. Az ENSZ hangsúlyozta, ha szándékosan vettek célba egészségügyi és oktatási intézményeket, ez háborús bűncselekménynek minősül.
Légicsapások során megsemmisítettek egy az Orvosok Határok Nélkül (MSF) által személyzettel segített kórházat Szíria északnyugati részén. Az Idlib tartományban történt bombázásban sokan meghaltak meg. Ankara szerint orosz gépek hajtották végre az akciót.
Faleveleket és cserjéket ettek az éhező emberek a kormányerők blokádja miatt gyakorlatilag csapdává vált szíriai városban, Madajában, ahonnan, akárcsak a többi szíriai településről aki tud, nyilván jódolgában, meg élősködni vágyásból vág neki a halálos csapdákat rejtő útnak. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet jelentése szerint azonban már jelenleg hóvihar tombol a környéken, úgyhogy már füvet sem legelhetnek, és éhező, csontsoványra fogyott gyerekeiknek sem adhatnak. Szombati információk szerint a Vöröskereszt megegyezett a szíriai kormánnyal arról, hogy segélyt szállíthat a körülzárt Madajába
Elkészült az októberben lebombázott afganisztáni kórház ügyében folytatott amerikai vizsgálatról szóló jelentés. A vizsgálatot a Pentagon folytatta.
Mélységesen sajnálja, hogy ártatlan emberi életeket oltott ki az az amerikai légitámadás, amelyet az észak-afganisztáni Kunduzban hajtott végre egy amerikai léginaszád az Orvosok Határok Nélkül által működtetett kórház ellen. Az Egyesült Államok hadserege beismeri tévedését és azon dolgozik, hogy megértse milyen okból történt az, olvasható abban a közleményben, amelyet a Pentagon vezetője, az európai körúton lévő Ashton Carter adott ki Rómában.
Az Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontiers – MSF) illetékesei hosszú ideje a legoptimistább közleményt tették közzé a Nyugat-Afrikában immár egy éve pusztító Ebola-járvány elleni harc állásáról.
A hatóságok szerint pozitív lett az Ebola-vírusra elvégzett tesztje az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet egy nemrég Nyugat-Afrikában járt amerikai orvosának, aki csütörtökön került kórházba New Yorkban.
Hosszabb távú stratégiát fogadott el pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a nyugat-afrikai Ebola-járvány megfékezésére. A szervezet munkatársai nem számítanak rá, hogy még az idén sikerül megállítani a vírus terjedését.
Továbbra is feltartóztathatatlannak tűnik a nyugat-afrikai ebolajárvány. Már 1440 személy fertőződött meg a halálos vírussal, s az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb adatai szerint már 887-en vesztették életüket. Négy nap alatt mintegy százzal nőtt a halálos áldozatok száma.
Egyre többször segélyszervezetek munkatársait veszik célba a különböző nemzetközi konfliktusok során – figyelmeztetett az Orvosok Határok Nélkül szervezet.
Egyre drámaibb mértékben pusztít az ebola. A nyugat-afrikai Guineában már 83 ember vesztette életét a vérzéses megbetegedésben.