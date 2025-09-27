Csontsovány szíriai gyerekek - A "szilveszteri migránsterror" cikkek után ezt is olvassa el

Faleveleket és cserjéket ettek az éhező emberek a kormányerők blokádja miatt gyakorlatilag csapdává vált szíriai városban, Madajában, ahonnan, akárcsak a többi szíriai településről aki tud, nyilván jódolgában, meg élősködni vágyásból vág neki a halálos csapdákat rejtő útnak. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet jelentése szerint azonban már jelenleg hóvihar tombol a környéken, úgyhogy már füvet sem legelhetnek, és éhező, csontsoványra fogyott gyerekeiknek sem adhatnak. Szombati információk szerint a Vöröskereszt megegyezett a szíriai kormánnyal arról, hogy segélyt szállíthat a körülzárt Madajába