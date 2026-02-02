Bányászokat szállító buszt ért orosz támadás Ukrajnában, tizenkét ember meghalt

Oroszország;busz;Ukrajna;szülészet;dróntámadás;Zaporizzsja;

2026-02-02 09:44:00 CET

És legkevesebb 15-en megsebesültek. A jármű műszakjuk után hazafelé tartó munkásokat szállított.

Tizenkét bányász életét vesztette és legkevesebb 15-en megsebesültek, amikor orosz dróntalálat ért egy buszt Kelet-Ukrajnában, a dnyipropetrovszki régióban – írja a BBC a DTEK ukrán energetikai vállalat közlése alapján.

A busz éppen műszakjuk után hazafelé tartó munkásokat szállított, amikor a támadás történt.

Vasárnap, illetve a hétfőre virradó éjjel további két ember meghalt és kilencen megsérültek Ukrajnában. Hatan akkor szenvedtek sebesüléseket, amikor dróntámadás érte egy szülészeti klinika épületét Zaporizzsjában. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter leszögezte, ez az eset is megmutatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „háborút folytat a civilek ellen, ami a béketeremtési erőfeszítésekkel ellentétben áll”. Ivan Fedorov kormányzó több, a helyszínen készült felvételt is közzétett. Ezeken betört ablakú, megrongálódott épületek, valamint egy külön támadásban megsérült lakóházak láthatók, a romok közül felszálló füsttel.

A BBC szerint a légicsapások leginkább Ukrajna frontvonalhoz közeli régióiban folytatódtak, míg az olyan városok, mint Kijev az elmúlt napokban nagyrészt érintetlenek maradtak.

Miután az orosz csapások válsághelyzetbe sodorták Ukrajna energia-infrastruktúráját, Donald Trump január 29-én bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin beleegyezett az ukrán városok elleni támadások egyhetes felfüggesztésébe. A Kreml ugyanakkor később jelezte, hogy ez az intézkedés kizárólag Kijevre vonatkozik, és csak február 1-ig marad érvényben, közvetlenül az előtt, hogy beköszönt az újabb hideg időszak.