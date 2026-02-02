Az Australian Open ezüstérmese, Novak Djokovic a rákbetegek javára ajánlotta fel rekordjutalmát

Australian Open;jótékonyság;Grand Slam;Novak Djokovic;rákbetegek;

2026-02-02 14:49:00 CET

A 38 éves szerb teniszező csaknem félmilliárd forintnak megfelelő díjazásával segíti a súlyos betegek életének a javítását.

Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovic bejelentette, hogy a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel. A 38 éves szerb sportolót, a 24-szeres Grand Slam-bajnokot a 22 spanyol Carlos Alcaraz győzte le vasárnap, a legfiatalabb játékosként, aki mind a négy kiemelt tornát megnyerte.

A Melbourne-ben egyébként tízszer diadalmaskodó Novak Djokovic jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul. Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár járt.

A világhírű teniszező a 492 millió forintnak megfelelő összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja. – Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét – fogalmazott Novak Djokovic.