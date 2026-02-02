Oroszország;foci;FIFA;labdarúgás;Gianni Infantino;Orosz sportolók;

A FIFA elnöke szerint fel kéne oldani az orosz csapatok kizárását

Donald Trump közeli barátja, Gianni Infantino szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.