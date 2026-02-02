A FIFA elnöke szerint fel kéne oldani az orosz csapatok kizárását

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke úgy véli, hogy fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását.
A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.
Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában. Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.
Mint arról beszámoltunk, Washingtonban december elején sorsolták ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjait. A kétórás eseményen Gianni Infantino nem győzte méltatni az Amerikai Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot, aki FIFA-békedíjat vehetett át barátjától. A hőn áhított Nobel-békedíjról lemaradó Trump nyakába akasztotta az érmet, és azt mondta, ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés az életében, ami érte.Kisorsolták a vb-csoportokat, Donald Trump pedig frissen alapított FIFA-békedíjat kapott közeli barátjától, Gianni Infantinótól