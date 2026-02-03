Demokratikus Koalíció: Fizesse ki mindenkinek az Orbán-kormány a januári rezsiszámlát!

Parlament;rendkívüli ülés;Demokratikus Koalíció;Varju László;rezsitámogatás;

2026-02-03 12:29:00 CET

A fideszes képviselők részt sem vettek a rezsitámogatásért összehívott parlamenti ülésen.

Mint arról beszámoltunk, a DK kezdeményezésére, a megfelelő számú aláírás összegyűjtése után össze kellett hívni a rendkívüli parlamenti ülésnapot a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások támogatásáért. Az ülésen nem vettek részt a kormánypárt képviselői – már akkor kivonultak a teremből, amikor még csak arról lett volna szavazás, hogy legyen-e kézi szavazás a napirendről --; de a momentumos képviselők sem, pedig a kezdeményezést ők is aláírták. Így határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangoztak el.

Varju László, a DK országgyűlési képviselője napirend előtt szólalt fel a téli fűtési válságról és a megemelkedett rezsiköltségekről.

A politikus szerint a szokatlanul hideg tél és a korábbi rezsiemelések következtében több százezer magyar került nehéz helyzetbe, sokan kiestek a kedvezményes gáz- és áramfogyasztási sávból, így januárban és várhatóan februárban is kiugróan magas számlákkal szembesülnek.

Varju László úgy fogalmazott, hogy a 2022-ben megemelt energiaárak, valamint a rendszerhasználati díjak miatt sok rászoruló kénytelen kevesebbet fűteni, egyesek pedig egyáltalán nem tudják biztosítani otthonuk fűtését. Szerinte mára odáig jutott az ország, hogy embereket fenyeget a kihűlés a saját lakásukban. A DK álláspontja szerint az Orbán-kormány által bejelentett, januárra korlátozott rezsistop nem jelent valódi megoldást, mivel nem kezeli a tél egész időszakát, és nem érinti minden érintett fogyasztót.

A Demokratikus Koalíció javaslata szerint az Orbán-kormánynak teljes egészében át kellene vállalnia minden fogyasztó januári gáz- és áramszámláját, a fával fűtők esetében pedig a tűzifa költségeit számlák alapján vissza kellene téríteni, hosszabb távon a párt a rendszerhasználati díjak eltörlését is szükségesnek tartja. Varju László bírálta a magyarországi, európai összehasonlításban is magas, 27 százalékos áfát az energiahordozókon, és a kormány költségvetési prioritásait is kifogásolta.

Felszólalását azzal zárta, hogy a DK kormányváltás esetén átalakítaná a rezsipolitikát, és szerinte erős baloldali képviseletre van szükség ahhoz, hogy senkinek ne kelljen tartania a téli hónapok következményeitől.